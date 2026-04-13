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लू के लपेटे में राजस्थान, पारा 40 छूने को बेताब

Apr 13, 2026 09:36 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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प्रदेश में अब गर्मी ने पूरी तरह से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के ताजा संकेतों के मुताबिक इस सप्ताह राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने वाला है, 

लू के लपेटे में राजस्थान, पारा 40 छूने को बेताब

प्रदेश में अब गर्मी ने पूरी तरह से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के ताजा संकेतों के मुताबिक इस सप्ताह राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने वाला है, जबकि 12 से अधिक शहरों में पारा पहले ही 35 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा चुका है। लगातार बढ़ती गर्मी ने आमजन के साथ-साथ प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अप्रैल के दूसरे सप्ताह में तापमान में तेज बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में गर्म हवाओं (लू) का असर साफ नजर आने लगा है। दिन के समय तेज धूप और सूखी हवाओं के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है।

इन शहरों में बढ़ा पारा

राजस्थान के कई शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, बाड़मेर, कोटा, अजमेर, अलवर, सीकर, झुंझुनूं और पिलानी में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। इनमें से कुछ इलाकों में तापमान तेजी से 38 से 40 डिग्री के बीच पहुंच रहा है, जिससे हीटवेव जैसी स्थिति बनने लगी है।

40 डिग्री पार करने की चेतावनी

मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में तापमान में और 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान—जैसे बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर—में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिलेगा, जहां रेगिस्तानी हवाएं तापमान को और बढ़ा देती हैं।

अप्रैल में सामान्य से ज्यादा गर्मी

आम तौर पर अप्रैल महीने में राजस्थान का औसत अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन इस बार शुरुआती दौर में ही गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जयपुर जैसे शहरों में अप्रैल के दौरान तापमान 36 से 44 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।

गर्मी बढ़ने के पीछे ये कारण

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में सक्रिय एंटी-साइक्लोनिक सर्कुलेशन और साफ आसमान के कारण सूर्य की तेज किरणें सीधे जमीन तक पहुंच रही हैं। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) का असर खत्म होने के बाद तापमान में तेजी से उछाल आया है। सूखी हवाएं और कम नमी भी गर्मी को और तीव्र बना रही हैं।

जनजीवन पर असर

तेज गर्मी के कारण दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा नजर आने लगा है। स्कूल जाने वाले बच्चों, मजदूरों और बाहर काम करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई शहरों में पानी और बिजली की मांग भी बढ़ गई है।

स्वास्थ्य विभाग की सलाह

डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने, सिर ढककर बाहर निकलने और हल्का भोजन करने की हिदायत दी गई है। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए सतर्क रहना जरूरी बताया गया है।

आगे क्या रहेगा मौसम

विशेषज्ञों का मानना है कि अप्रैल के मध्य तक गर्मी और बढ़ेगी। हालांकि महीने के तीसरे सप्ताह में मौसम में हल्का बदलाव आ सकता है और कुछ इलाकों में तापमान में थोड़ी गिरावट या आंशिक राहत मिलने की संभावना भी जताई जा रही है।

कुल मिलाकर राजस्थान में गर्मी अब अपने चरम की ओर बढ़ रही है। आने वाले दिनों में तापमान 40 डिग्री के पार जाने के साथ ही लू का असर और तेज हो सकता है। ऐसे में लोगों को सावधानी और सतर्कता के साथ इस भीषण गर्मी का सामना करना होगा।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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