राजस्थान में गर्मी ने दिखाए तेवर, बाड़मेर 35°C, 48 घंटे में और बढ़ेगा पारा

Feb 24, 2026 09:44 am IST
राजस्थान में गर्मी ने फरवरी के आखिरी सप्ताह में ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिमी जिलों में दिन का पारा 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि 20 से अधिक शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री या उससे ऊपर दर्ज किया गया। 

राजस्थान में गर्मी ने फरवरी के आखिरी सप्ताह में ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिमी जिलों में दिन का पारा 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि 20 से अधिक शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री या उससे ऊपर दर्ज किया गया। रात के तापमान में भी बढ़ोतरी से सुबह-शाम की ठंड अब कम होती नजर आ रही है।

मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर के अनुसार अगले 48 घंटे में राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ सकता है। होली तक कुछ शहरों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना जताई गई है।

बाड़मेर में 35°C, 20 से ज्यादा शहर 30 के पार

सोमवार को बाड़मेर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा कोटा में 30.9 डिग्री, अजमेर में 30.6 डिग्री, नागौर और पिलानी में 30.7 डिग्री, बारां में 30.3 डिग्री तथा निवाई (टोंक) में 30.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से ऊपर है। दिन में तेज धूप और शुष्क हवाओं के कारण दोपहर के समय गर्मी का असर साफ महसूस किया गया।

रात की सर्दी में कमी, न्यूनतम तापमान 16°C से ऊपर

दिन के साथ-साथ रात के तापमान में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जयपुर में न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री अधिक है।

बीकानेर और बाड़मेर में भी रात का पारा 16 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। इससे सुबह-शाम की ठंड अब लगभग खत्म होती नजर आ रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में शुष्क और साफ मौसम के कारण दिन-रात के तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है।

हल्की बारिश और बादलों से बदला मौसम

पिछले 24 घंटे में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए रहे। टोंक और जयपुर के कुछ इलाकों में सोमवार सुबह हल्की बारिश और बूंदाबांदी दर्ज की गई।

इसके अलावा अलवर, सीकर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ के क्षेत्रों में भी आसमान में हल्के बादल देखे गए। हालांकि पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के अधिकांश जिलों में मौसम पूरी तरह साफ रहा और दिनभर तेज धूप निकली।

मौसम विभाग का कहना है कि हल्की नमी और बादलों की आवाजाही के बावजूद तापमान में गिरावट की संभावना फिलहाल कम है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सीमित रहा, जिससे कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई लेकिन व्यापक राहत नहीं मिली।

अगले 48 घंटे अहम

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के अनुसार अगले दो दिनों में तापमान में 2–3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है। यदि यही रुझान जारी रहा तो मार्च के पहले सप्ताह में कई शहरों में पारा 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवाओं की शुरुआत हो चुकी है। साफ आसमान और तेज धूप के कारण दिन के समय तापमान तेजी से बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में दोपहर के समय लू जैसे हालात तो नहीं, लेकिन तेज गर्मी का असर महसूस किया जा रहा है।

स्वास्थ्य पर असर, सावधानी जरूरी

तापमान में अचानक बढ़ोतरी के चलते स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर में अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है।

फिलहाल मौसम विभाग ने किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं। राज्य में गर्मी का असर धीरे-धीरे और बढ़ने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में दिन के समय तापमान और चढ़ सकता है। होली तक राजस्थान के कई हिस्सों में गर्मी पूरी तरह दस्तक दे सकती है।

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

