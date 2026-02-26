राजस्थान में बढ़ती गर्मी, दूसरे दिन भी 36 डिग्री के पार पारा, एक सप्ताह साफ रहेगा मौसम
राजस्थान में सूरज की तपिश अब साफ तौर पर महसूस होने लगी है। लगातार दूसरे दिन प्रदेश का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में बुधवार को तापमान 33 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जिससे दिन में तेज गर्मी का असर दिखाई दिया।
पश्चिमी जिलों में सामान्य से ज्यादा गर्मी
पिछले 24 घंटे में पश्चिमी राजस्थान के जिलों में सामान्य से अधिक गर्मी दर्ज की गई।
बाड़मेर में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री अधिक रहा।
इसके अलावा
जैसलमेर,
जोधपुर,
पाली,
बीकानेर,
जालोर
में भी अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ।
सुबह-शाम की सर्दी भी हुई गायब
दिन में तेज धूप के साथ अब सुबह और शाम की हल्की ठंडक भी खत्म होती नजर आ रही है।
जयपुर में न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि
बाड़मेर में 19.6,
बीकानेर में 20 डिग्री सेल्सियस रहा।
दक्षिणी राजस्थान के
डूंगरपुर (17.8),
प्रतापगढ़ (17.1),
चित्तौड़गढ़ (16.6),
उदयपुर (16.6),
जैसलमेर (16.3) और
जोधपुर (16) डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।
अगले एक सप्ताह कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा और तेज धूप के कारण दिन के तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल किसी बड़े पश्चिमी विक्षोभ या बारिश की संभावना नहीं जताई गई है।
राज्य में फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही इस तरह की गर्मी ने संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में तापमान तेजी से ऊपर जा सकता है। मौसम विभाग की नजर अब पश्चिमी राजस्थान पर बनी हुई है, जहां सामान्य से अधिक गर्मी का ट्रेंड जारी है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
