राजस्थान में नवंबर में भी गर्मी का सितम, लगातार दूसरे दिन 38 डिग्री के पार पहुंचा पारा

प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम पूरी तरह साफ रहा। सभी शहरों में दिनभर धूप खिली रही। इसके चलते दिन के तापमान में गर्मी का असर देखने को मिला।

प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम पूरी तरह साफ रहा। सभी शहरों में दिनभर धूप खिली रही। इसके चलते दिन के तापमान में गर्मी का असर देखने को मिला।

राजस्थान में नवंबर का महीना चल रहा है, लेकिन मौसम के तेवर देखकर सर्दी का अहसास नहीं हो रहा। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। हालात ये हैं कि प्रदेश में लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। बाड़मेर में पारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर पहुंच गया। खास बात यह है कि अब केवल दिन ही नहीं, बल्कि रातें भी गर्म होने लगी हैं। कई शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया जा रहा है।

ऐसे में नवंबर के दूसरे सप्ताह में भी लोगों को तेज सर्दी का इंतजार करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने के आसार नहीं हैं। अगले एक सप्ताह तक आसमान साफ रहेगा और दिन में धूप खिली रहेगी। इस दौरान कुछ शहरों में अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी भी हो सकती है।

बाड़मेर में लगातार दूसरे दिन 38 डिग्री के पार पारा प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम पूरी तरह साफ रहा। सभी शहरों में दिनभर धूप खिली रही। इसके चलते दिन के तापमान में गर्मी का असर देखने को मिला। सोमवार को बाड़मेर में लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। यहां पारा सामान्य से करीब 5 डिग्री ज्यादा रहा।

बाड़मेर के अलावा चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और जोधपुर में भी अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। नवंबर के दूसरे सप्ताह में इन शहरों में तापमान का इतना अधिक रहना मौसम के बदले मिजाज को दिखा रहा है। दिन में तेज धूप के कारण लोगों को दोपहर के समय गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।

रात में भी कम हो रहा सर्दी का असर, कई शहरों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दिन के तापमान में बढ़ोतरी के साथ अब रात में भी ठंडक कम होने लगी है। प्रदेश में उत्तरी हवाओं के कमजोर पड़ने का असर दिखाई दे रहा है। इसके कारण रात के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और कई शहरों में सर्दी का असर कमजोर पड़ गया है।

बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और चूरू में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। यानी जिन शहरों में नवंबर के शुरुआती दिनों में रात के समय ठंडक महसूस होने लगी थी, वहां अब तापमान बढ़ने से सर्दी का असर कम हो गया है।

सोमवार को प्रदेश में सबसे ठंडी रात माउंट आबू में रही। यहां न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि, यह तापमान भी माउंट आबू के सामान्य न्यूनतम तापमान से करीब 4 डिग्री ज्यादा रहा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के हिल स्टेशन पर भी इस बार नवंबर में अपेक्षाकृत कम ठंड पड़ रही है।

अगले एक सप्ताह तक नहीं मिलेगी तेज सर्दी से राहत मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान आसमान में बादल छाने या मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। दिनभर धूप खिली रहेगी और कुछ शहरों में अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है।

मौसम विभाग के इस अनुमान के मुताबिक, फिलहाल प्रदेश में दिन और रात के तापमान में इसी तरह उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। दिन में गर्मी का अहसास होगा, जबकि रात में भी पहले जैसी ठंडक महसूस नहीं होगी।