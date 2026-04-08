राजस्थान हेल्थ सिस्टम को बड़ा झटका;जयपुर के टॉप न्यूरोसर्जन डॉ. अचल शर्मा ने SMS से लिया VRS

राजस्थान के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल (एसएमएस हॉस्पिटल) के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉ. अचल शर्मा ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली है। राज्य सरकार ने बुधवार को उनका वीआरएस मंजूर कर लिया। डॉ. शर्मा ने कुछ माह पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था और तब से इसके अनुमोदन के लिए प्रयासरत थे।

राजस्थान के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल (एसएमएस हॉस्पिटल) के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉ. अचल शर्मा ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली है। राज्य सरकार ने बुधवार को उनका वीआरएस मंजूर कर लिया। डॉ. शर्मा ने कुछ माह पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था और तब से इसके अनुमोदन के लिए प्रयासरत थे। उनके वीआरएस को मंजूरी मिलने के बाद चिकित्सा महकमे में हलचल तेज हो गई है।

चिकित्सा क्षेत्र में मजबूत पहचान, कई जटिल सर्जरी में महारत डॉ. अचल शर्मा जयपुर के जाने-माने न्यूरोसर्जनों में गिने जाते रहे हैं। उन्होंने वर्षों तक एसएमएस हॉस्पिटल में सेवाएं दीं और जटिल न्यूरोसर्जरी मामलों में विशेषज्ञता हासिल की। उनके कार्यकाल के दौरान कई गंभीर मरीजों का सफल इलाज हुआ और चिकित्सा क्षेत्र में उनकी अलग पहचान बनी। उनके वीआरएस लेने से अस्पताल प्रशासन और मरीजों में आश्चर्य का माहौल है।

अधीक्षक रहते उजागर किया था चर्चित किडनी कांड डॉ. शर्मा का प्रशासनिक कार्यकाल भी काफी अहम रहा है। वे एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक पद पर रह चुके हैं। इसी दौरान उन्होंने अस्पताल में सामने आए ‘किडनी कांड’ की शिकायत सरकार और एसीबी स्तर पर की थी, जिसके बाद मामला सार्वजनिक हुआ और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि इस प्रकरण के बाद सरकार ने उन्हें अधीक्षक पद से हटा दिया था।

न्यूरोसर्जरी विभाग के एचओडी के रूप में भी निभाई अहम भूमिका डॉ. शर्मा एसएमएस मेडिकल कॉलेज में न्यूरोसर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष (HOD) भी रह चुजयपुर | न्यूरोसर्जरी विभाग के एचओडी के रूप में भी निभाई अहम भूमिकाके हैं। उनके नेतृत्व में विभाग ने कई उपलब्धियां हासिल कीं और जटिल सर्जरी के मामलों में बेहतर परिणाम सामने आए। चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है।

एसएमएस में वीआरएस का बढ़ता ट्रेंड, कई सीनियर डॉक्टर कतार में एसएमएस हॉस्पिटल में पिछले कुछ समय से वरिष्ठ डॉक्टरों के वीआरएस लेने का सिलसिला जारी है। जानकारी के अनुसार, नेफ्रोलॉजी विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉ. विनय मल्होत्रा और पूर्व अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी ने भी वीआरएस के लिए आवेदन कर रखा है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में और भी वरिष्ठ डॉक्टर सेवा से अलग हो सकते हैं।

विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से सेवाओं पर पड़ सकता है असर विशेषज्ञों का मानना है कि वरिष्ठ डॉक्टरों के लगातार वीआरएस लेने से अस्पताल की सेवाओं पडॉ. शर्मा एसएमएस मेडिकल कॉलेज में न्यूरोसर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष (HOD) भी रह चुजयपुर | न्यूरोसर्जरी विभाग के एचओडी के रूप में भी निभाई अहम भूमिकाके हैं। उनके नेतृत्व में विभाग ने कई उपलब्धियां हासिल कीं और जटिल सर्जरी के मामलों में बेहतर परिणाम सामने आए। चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है।र असर पड़ सकता है, खासकर सुपर स्पेशलिटी विभागों में। एसएमएस हॉस्पिटल प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां दूर-दराज के मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में अनुभवी डॉक्टरों की कमी चिंता का विषय बन सकती है।