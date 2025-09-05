राजस्थान हेल्थ मिनिस्टर खींवसर पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी के बाद मां का भी निधन
राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के परिवार पर एक और दुखद घटना का साया छा गया है
राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के परिवार पर एक और दुखद घटना का साया छा गया है। उनकी मां स्नेहलता सिंह का शुक्रवार को निधन हो गया। जयपुर के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। 93 वर्षीय स्नेहलता सिंह लंबे समय से बीमार थीं और सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी था, लेकिन शुक्रवार को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।
इस दुखद समाचार के बाद मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर तुरंत अस्पताल पहुंचे। उनके साथ चिकित्सा विभाग के कुछ अधिकारी और चिकित्सक भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार, अस्पताल में निधन की औपचारिकताओं के बाद पार्थिव देह को खींवसर के पैतृक गांव ले जाया जाएगा। वहां आज अंतिम दर्शन कराए जाएंगे और कल उनका अंतिम संस्कार होगा।
मंत्री खींवसर ने अपनी मां के निधन की जानकारी सोशल मीडिया मंच एक्स (पूर्व ट्विटर) के जरिए साझा की। उन्होंने लिखा कि मां के जाने से जीवन में एक गहरी कमी आ गई है। वे हमेशा परिवार का संबल रही थीं।
गौरतलब है कि तीन महीने पहले ही मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर की पत्नी प्रीति कुमारी का भी निधन हुआ था। 5 जून को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनका देहांत हो गया था। डॉक्टरों के अनुसार साइलेंट कार्डियक अरेस्ट उनकी मौत का कारण बना। उस समय से ही मंत्री खींवसर गहरे शोक में थे। अब मां के निधन की खबर ने परिवार को फिर से गमगीन कर दिया है।
स्नेहलता सिंह का परिवार में गहरा प्रभाव था। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं और जयपुर में रहकर ही इलाज ले रही थीं। सांस लेने में परेशानी बढ़ने के कारण कुछ दिन पहले उन्हें दुर्लभजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी देखरेख कर रही थी, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया। शुक्रवार को इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली।
खींवसर परिवार इस समय लगातार दुखद परिस्थितियों से गुजर रहा है। पहले पत्नी का निधन और अब मां का देहांत, इन दोनों घटनाओं ने मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर को भीतर तक तोड़ दिया है। परिवार, रिश्तेदार और समर्थक लगातार उन्हें सांत्वना दे रहे हैं।
राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों से भी लगातार संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। चिकित्सा विभाग के कई अधिकारी और मंत्री के सहयोगियों ने अस्पताल पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधाया। वहीं, कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने भी सोशल मीडिया के जरिए शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं।
खींवसर गांव में अब तैयारियां अंतिम संस्कार के लिए की जा रही हैं। ग्रामीणों और समर्थकों का कहना है कि स्नेहलता सिंह गांव और परिवार दोनों के लिए मार्गदर्शक रहीं। उनके निधन से बड़ी क्षति हुई है।
गजेन्द्र सिंह खींवसर के लिए यह वर्ष बेहद कठिन साबित हुआ है। पहले पत्नी का अचानक निधन और अब मां का जाना उनके निजी जीवन में गहरी पीड़ा का कारण बना है। वर्तमान में वे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री होने के साथ-साथ संगठन और जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन पारिवारिक दुख ने उन्हें बेहद प्रभावित किया है।
कल उनके पैतृक गांव खींवसर में अंतिम संस्कार होगा, जहां परिवारजन, रिश्तेदार, समर्थक और आमजन उन्हें अंतिम विदाई देंगे।
