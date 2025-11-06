Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan harmada accident compensation gehlot statement injured story jaipur news
क्या हरमाड़ा हादसे के पीड़ितों को धरना देने के बाद ही मिलेगा मुआवजा? घायलों ने गहलोत को सुनाई आपबीती

संक्षेप: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरमाड़ा हादसे के घायलों से मिलने के बाद राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हादसों के बाद तब ही मुआवजा दिया जाता है, जब लोग धरना-प्रदर्शन करते हैं।

Thu, 6 Nov 2025 12:52 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरमाड़ा हादसे के घायलों से मिलने के बाद राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हादसों के बाद तब ही मुआवजा दिया जाता है, जब लोग धरना-प्रदर्शन करते हैं। जयपुर के हरमाड़ा हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, लेकिन अब तक सरकार की ओर से किसी प्रकार का मुआवजा घोषित नहीं किया गया है।

गहलोत गुरुवार को SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में घायल मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। डॉक्टरों ने उन्हें घायलों की स्थिति और दिए जा रहे इलाज के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि सरकार की यह संवेदनहीनता बेहद दुखद है।

गहलोत ने कहा कि चाहे जोधपुर का हादसा हो या जैसलमेर में बस में आग लगने की घटना, सरकार तब ही हरकत में आती है जब लोग मॉर्च्युरी में धरना देते हैं। दबाव बनने पर मुआवजा घोषित किया जाता है। उन्होंने कहा कि हरमाड़ा में अचानक एक डंपर ने 13 लोगों को कुचल दिया, लेकिन सरकार ने आज तक मुआवजे की घोषणा नहीं की।

उन्होंने कहा कि इस हादसे में बिहार और गुजरात के लोग भी घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री को चाहिए कि सभी पीड़ितों को राहत राशि दी जाए। यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे हादसों में प्रभावित परिवारों की मदद करे।

गहलोत ने कहा कि जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट ने सड़क हादसों पर संज्ञान लिया है, जो खुद सरकार के लिए शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि सरकार को एक स्पेशल कमेटी बनाकर विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। कई जगह सड़कों पर स्पीड ब्रेकर नहीं हैं, कई जगह गलत तरीके से लगे हैं, जिससे लगातार हादसे हो रहे हैं।

गहलोत ने कहा कि आज के समय में गाड़ियों की रफ्तार मापने के लिए आरटीओ के पास मशीनें हैं, फिर भी सड़क सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की लगातार मौतें होना बेहद चिंताजनक और सरकार की नाकामी को दर्शाता है।

गहलोत ने अस्पताल में भर्ती गुजरात निवासी मनोज गोविंद व्यास (38) से मुलाकात की। मनोज ने बताया कि वे अपने 6 दोस्तों के साथ खाटूश्यामजी दर्शन के लिए आए थे। हादसे में उनके दो दोस्तों की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए।

मनोज ने बताया कि हादसे के बाद मौके पर लूटपाट भी हुई। लोगों ने उनका मोबाइल और पर्स चुरा लिया। उन्होंने बताया कि उनके पैर और कमर में फ्रैक्चर है, और अब वे आगे का इलाज गुजरात में करवाएंगे।

नीमकाथाना निवासी देशराज (50) ने बताया कि वे किराए का ई-रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करते थे। हादसे में उनका रिक्शा चकनाचूर हो गया। घायल होने के बावजूद उन्होंने अन्य लोगों की मदद की। देशराज ने कहा कि वे डंपर की चपेट में आने वाले आखिरी व्यक्ति थे जो किसी तरह बच गए।

गोविंदपुरा कालवाड़ निवासी ज्ञानरंजन ने बताया कि वे अपने पिता अजय के साथ बाइक पर जा रहे थे। तेज गति से आ रहे डंपर ने उनकी बाइक को कुचल दिया। उनके पिता अजय फिलहाल ICU में भर्ती हैं। बेटे ने बताया कि पिता को सीने और सिर में गंभीर चोटें आई हैं।

गहलोत ने कहा कि सरकार को ऐसे हादसों से सबक लेना चाहिए और पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द राहत पहुंचानी चाहिए। उन्होंने कहा, “सरकार को खुद आगे बढ़कर सहायता करनी चाहिए, न कि लोगों को धरना देने पर मजबूर करना चाहिए।”

sms hospital jaipur Ashok Gehlot

