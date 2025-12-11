Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
राजस्थान के हनुमानगढ़ में क्यों इतना बड़ा बवाल, विधायक का सिर फोड़ा और गाड़ियां फूंकीं; इंटरनेट करना पड़ा बंद

हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण को लेकर शुरू हुआ किसानों का विरोध बुधवार को हिंसक हो गया। राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड प्लांट की दीवार तोड़ने के बाद स्थिति अचानक बिगड़ गई।

Dec 11, 2025 09:08 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, हनुमानगढ़
राजस्थान के हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण को लेकर शुरू हुआ किसानों का विरोध बुधवार को हिंसक हो गया। राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड प्लांट की दीवार तोड़ने के बाद स्थिति अचानक बिगड़ गई। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर पथराव और आगजनी हुई। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इस झड़प में कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया समेत 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। गुस्साए किसानों ने 14 वाहनों को आग के हवाले कर दिया।

हनुमानगढ़

स्थिति को देखते हुए टिब्बी कस्बे और आसपास के गांवों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इलाके में धारा 144 लागू है और स्कूल-कॉलेज बंद रखे गए हैं। गुरुवार सुबह हालांकि स्थिति सामान्य दिखी, शहर से बाहर टिब्बी चौराहे पर बैरिकेडिंग की गई, लेकिन मौके पर पुलिसकर्मी नजर नहीं आए। प्रशासन इलाके में लगातार निगरानी बनाए हुए है।

राठीखेड़ा में 40 मेगावाट का अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। चंडीगढ़ स्थित ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दावा है कि यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा। लेकिन 2022 से इस प्लांट का एनवायरनमेंट क्लियरेंस (EC) आवेदन पेंडिंग है। बिना पर्यावरण मंजूरी के निर्माण कार्य होने का आरोप लगाते हुए किसान विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पर्यावरणीय असर, प्रदूषण और भूजल पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है।

बुधवार दोपहर किसानों ने टिब्बी SDM ऑफिस के बाहर सभा की और प्रशासन से लिखित आश्वासन की मांग की कि प्लांट का काम रोका जाएगा। शाम करीब 4 बजे सैकड़ों किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर फैक्ट्री साइट पर पहुंच गए और अचानक दीवार तोड़ दी। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हालात बेकाबू हो गए। देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया और आगजनी की घटनाएं होने लगीं।

कांग्रेस नेता शबनम गोदारा ने जिला प्रशासन पर हालात बिगाड़ने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि किसान सिर्फ पर्यावरण मंजूरी और स्थानीय सहमति की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि टिब्बी SDM सत्यनारायण सुथार ने महापंचायत में सार्वजनिक मंच से घोषणा की थी कि प्रशासन कंपनी के कार्य को रोकने पर सहमत है और लिखित में यह देने को भी तैयार था। इसके बावजूद भीड़ बिना अनुमति फैक्ट्री की ओर बढ़ गई और हिंसा भड़क उठी।

हनुमानगढ़ हिंसा

किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण मंजूरी मिलने और स्थानीय लोगों की सहमति से पहले वे फैक्ट्री नहीं बनने देंगे। दूसरी तरफ ड्यून एथेनॉल कंपनी के डायरेक्टर जतिंदर अरोड़ा और रॉबिन जिंदल ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है।

घटना के बाद श्रीगंगानगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष व करणपुर विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ राठीखेड़ा पहुंचने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ी जाएगी।

फिलहाल पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। भारी पुलिस बल तैनात है और प्रशासन हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है।

