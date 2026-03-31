राजस्थान में स्कॉर्पियो-क्रूजर की भीषण भिड़ंत,3 महिलाओं की मौत,22 घायल

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। शोकसभा से लौट रहे एक परिवार की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं, जब उनकी क्रूजर गाड़ी सामने से आ रही स्कॉर्पियो से टकरा गई।

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। शोकसभा से लौट रहे एक परिवार की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं, जब उनकी क्रूजर गाड़ी सामने से आ रही स्कॉर्पियो से टकरा गई। इस भीषण हादसे में तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हो गए। इनमें से 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है।

भद्रकाली बाइपास पर आमने-सामने की टक्कर हादसा नोहर क्षेत्र के भद्रकाली बाइपास पर शाम करीब 7 बजे हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के आगे के हिस्से पूरी तरह चकनाचूर हो गए। मौके पर पहुंचने वाले लोगों ने बताया कि हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई और चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल हो गया।

हरियाणा से लौट रहा था पूरा परिवार बताया जा रहा है कि क्रूजर गाड़ी में सवार लोग हरियाणा के बरढाना गांव में अपने रिश्तेदार के निधन पर शोक संवेदना जताकर वापस अपने गांव बुधवालियां (रावतसर) लौट रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि शोकसभा से लौटते वक्त रास्ते में इतना बड़ा हादसा उनका इंतजार कर रहा है।

तीन महिलाओं की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम इस हादसे में क्रूजर सवार राजबाला (40) पत्नी लक्ष्मणराम, रोशनी (48) पत्नी सागर मल और कलावती (40) पत्नी राजेंद्र की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों महिलाओं की मौत की खबर जैसे ही उनके गांव पहुंची, वहां मातम पसर गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

मासूम बच्चों समेत 22 घायल, 12 की हालत गंभीर हादसे में 3 से 6 साल के मासूम बच्चों समेत कुल 22 लोग घायल हो गए। इनमें कई महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। घायलों में से 12 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें हनुमानगढ़ रेफर किया गया है, जबकि बाकी 10 का इलाज नोहर के अस्पताल में चल रहा है।

स्थानीय लोगों ने संभाली राहत की कमान प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकालना मुश्किल हो गया। स्थानीय लोग और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। किसी ने पुलिस को सूचना दी तो किसी ने एंबुलेंस बुलवाई। लोगों ने मिलकर घायलों को क्षतिग्रस्त वाहनों से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया।

घायलों में महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल घायलों में राजो (50), विजास (25), गुलजारी (40), संतोष (50), बनारसी (40), सीमा (40), दर्शन (50) सहित कई लोग शामिल हैं। इसके अलावा मिनाक्षी (4), उत्तम (3), माही (6) और चित्रा (5) जैसे मासूम बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज हनुमानगढ़ में चल रहा है। बच्चों की हालत को लेकर डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है।

तेज रफ्तार और लापरवाही बनी वजह! पुलिस अधीक्षक नरेंद्र मीणा ने बताया कि क्रूजर गाड़ी में सवार लोग हरियाणा से लौट रहे थे, जबकि बिना नंबर की स्कॉर्पियो सवार लोग जमाल की ओर जा रहे थे। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

सड़क सुरक्षा पर फिर उठे सवाल इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार के खतरों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस परिवार ने सुबह अपने रिश्तेदार को अंतिम विदाई दी, वही परिवार शाम होते-होते खुद अपनों को खो बैठा। गांव में हर घर में सिर्फ एक ही चर्चा है—“अगर गाड़ी थोड़ी धीमी होती, तो शायद ये हादसा टल सकता था।”