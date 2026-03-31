राजस्थान में स्कॉर्पियो-क्रूजर की भीषण भिड़ंत,3 महिलाओं की मौत,22 घायल
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। शोकसभा से लौट रहे एक परिवार की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं, जब उनकी क्रूजर गाड़ी सामने से आ रही स्कॉर्पियो से टकरा गई।
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। शोकसभा से लौट रहे एक परिवार की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं, जब उनकी क्रूजर गाड़ी सामने से आ रही स्कॉर्पियो से टकरा गई। इस भीषण हादसे में तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हो गए। इनमें से 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
भद्रकाली बाइपास पर आमने-सामने की टक्कर
हादसा नोहर क्षेत्र के भद्रकाली बाइपास पर शाम करीब 7 बजे हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के आगे के हिस्से पूरी तरह चकनाचूर हो गए। मौके पर पहुंचने वाले लोगों ने बताया कि हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई और चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल हो गया।
हरियाणा से लौट रहा था पूरा परिवार
बताया जा रहा है कि क्रूजर गाड़ी में सवार लोग हरियाणा के बरढाना गांव में अपने रिश्तेदार के निधन पर शोक संवेदना जताकर वापस अपने गांव बुधवालियां (रावतसर) लौट रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि शोकसभा से लौटते वक्त रास्ते में इतना बड़ा हादसा उनका इंतजार कर रहा है।
तीन महिलाओं की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम
इस हादसे में क्रूजर सवार राजबाला (40) पत्नी लक्ष्मणराम, रोशनी (48) पत्नी सागर मल और कलावती (40) पत्नी राजेंद्र की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों महिलाओं की मौत की खबर जैसे ही उनके गांव पहुंची, वहां मातम पसर गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
मासूम बच्चों समेत 22 घायल, 12 की हालत गंभीर
हादसे में 3 से 6 साल के मासूम बच्चों समेत कुल 22 लोग घायल हो गए। इनमें कई महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। घायलों में से 12 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें हनुमानगढ़ रेफर किया गया है, जबकि बाकी 10 का इलाज नोहर के अस्पताल में चल रहा है।
स्थानीय लोगों ने संभाली राहत की कमान
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकालना मुश्किल हो गया। स्थानीय लोग और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। किसी ने पुलिस को सूचना दी तो किसी ने एंबुलेंस बुलवाई। लोगों ने मिलकर घायलों को क्षतिग्रस्त वाहनों से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया।
घायलों में महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल
घायलों में राजो (50), विजास (25), गुलजारी (40), संतोष (50), बनारसी (40), सीमा (40), दर्शन (50) सहित कई लोग शामिल हैं। इसके अलावा मिनाक्षी (4), उत्तम (3), माही (6) और चित्रा (5) जैसे मासूम बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज हनुमानगढ़ में चल रहा है। बच्चों की हालत को लेकर डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है।
तेज रफ्तार और लापरवाही बनी वजह!
पुलिस अधीक्षक नरेंद्र मीणा ने बताया कि क्रूजर गाड़ी में सवार लोग हरियाणा से लौट रहे थे, जबकि बिना नंबर की स्कॉर्पियो सवार लोग जमाल की ओर जा रहे थे। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
सड़क सुरक्षा पर फिर उठे सवाल
इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार के खतरों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस परिवार ने सुबह अपने रिश्तेदार को अंतिम विदाई दी, वही परिवार शाम होते-होते खुद अपनों को खो बैठा। गांव में हर घर में सिर्फ एक ही चर्चा है—“अगर गाड़ी थोड़ी धीमी होती, तो शायद ये हादसा टल सकता था।”
गांव में नहीं जले चूल्हे, हर आंख नम
घटना के बाद से ही मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में चूल्हे नहीं जले और हर आंख नम नजर आई। यह हादसा सिर्फ तीन जिंदगियां ही नहीं ले गया, बल्कि कई परिवारों की खुशियों को भी हमेशा के लिए छीन गया।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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