राजस्थान के हनुमानगढ़ में फिर इंटरनेट बंद, एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में पुलिस की बैरिकेडिंग; कल किसान महापंचायत

संक्षेप: हनुमानगढ़ जिले में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं। ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के विरोध में किसानों के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं।

हनुमानगढ़ जिले में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं। ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के विरोध में किसानों के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ 7 जनवरी को प्रस्तावित किसान महापंचायत से पहले संगरिया क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस ने जगह-जगह बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच शुरू कर दी है।

प्रशासन ने अनहोनी की आशंका को ध्यान में रखते हुए संगरिया तहसील और उसके 10 किलोमीटर के दायरे में मंगलवार शाम 6 बजे से 30 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध 6 जनवरी की शाम 6 बजे से 7 जनवरी की रात 11 बजकर 59 मिनट तक लागू रहेगा।

प्रशासन ने जारी किए आदेश

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर ने हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर के प्रस्ताव पर इंटरनेट बंद करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि आगामी किसान महापंचायत, संभावित भीड़, सभाओं और अन्य गतिविधियों के चलते क्षेत्र में शांति भंग होने, अफवाहें फैलने और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

प्रशासन का कहना है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहें तेजी से फैल सकती हैं, जिससे स्थिति बिगड़ने की आशंका रहती है। इसी को देखते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाई गई है।

आवश्यक सेवाएं रहेंगी चालू

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रतिबंध के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। वॉयस कॉल, लैंडलाइन सेवाएं, एसएमएस, मोबाइल कॉलिंग और अस्पतालों, बैंकों एवं औद्योगिक इकाइयों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं चालू रहेंगी। केवल मोबाइल इंटरनेट डेटा सेवाएं ही निलंबित की गई हैं।

पुलिस अलर्ट, जगह-जगह बैरिकेडिंग

किसान महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। संगरिया और आसपास के इलाकों में सभा स्थल की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस वाहनों की सघन जांच कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके।

7 जनवरी को किसान महापंचायत

टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में 7 जनवरी को संगरिया में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा सक्रिय है। संगठन के नेता लगातार आसपास के गांवों और ढाणियों में जनसंपर्क कर रहे हैं और किसानों से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील कर रहे हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री से क्षेत्र के किसानों और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी को लेकर किसान एकजुट होकर विरोध जता रहे हैं। महापंचायत के माध्यम से सरकार और प्रशासन तक अपनी मांगें पहुंचाने की रणनीति बनाई गई है।

किसानों से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील

संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने राठीखेड़ा, टिब्बी सहित आसपास के सभी गांवों के किसानों से महापंचायत में शामिल होने की अपील की है। नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन किसानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और इसमें अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी जरूरी है।

पहले भी हो चुका है विरोध

गौरतलब है कि इससे पहले भी एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। कई बार प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम करने पड़े हैं। इसी अनुभव को देखते हुए इस बार पहले से ही सख्ती बरती जा रही है।

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने आमजन से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।