राजस्थान के हनुमानगढ़ में गुरुद्वारा विवाद हिंसा में बदला,बच्चों समेत 8 घायल, स्कूल बंद

हनुमानगढ़ ज़िले का गोलूवाला कस्बा शुक्रवार को अचानक दहशत और अफरा-तफरी में बदल गया। वजह थी – गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब में प्रबंधन कमेटी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो देर रात आखिरकार हिंसक झड़प में फूट पड़ा।

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे एक गुट के 80 से ज्यादा लोग गुरुद्वारे में जबरन घुस गए। आरोप है कि वे गुरुद्वारे पर कब्जा करने की नीयत से आए थे। अंदर पहले से मौजूद दूसरे गुट ने इसका विरोध किया और देखते ही देखते मामला हाथापाई में बदल गया। मारपीट इतनी बढ़ी कि बच्चों समेत करीब आठ लोग घायल हो गए। कई के सिर और हाथ-पैर पर गंभीर चोटें आईं।

घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालात नाज़ुक होने पर उन्हें श्रीगंगानगर जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा।

गुरुद्वारे में हुई इस हिंसक झड़प ने पूरे गोलूवाला कस्बे का माहौल बिगाड़ दिया। सुबह-सुबह ही पुलिस-प्रशासन हरकत में आया। गोलूवाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हालात काबू में न आते देख 15 थानों की पुलिस, RAC के जवान और पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया।

तनाव बढ़ता देख शिक्षा विभाग ने एहतियातन बड़ा कदम उठाया। कस्बे के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुबह ही ताला जड़ दिया गया।

इसके साथ ही प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी, जिसके तहत चार या उससे ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते।

ASP जनेश तंवर, SDM उमा मित्तल, संगरिया SDM जय कौशिक और CO मीनाक्षी सहारण खुद मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की।

फिलहाल कस्बे में पुलिस की चौकस निगरानी बनी हुई है, लेकिन तनाव अभी भी थमा नहीं है। आमजन दहशत में हैं और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा।

इसी बीच, गुरुद्वारे के अंदर मौजूद सिख संगत ने एक वीडियो जारी किया। इसमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में लंगर और पाठ का आयोजन होता नजर आया, जिससे यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अंदर माहौल शांत है।

बठिंडा (पंजाब) से पहुंचे जत्थेदारों ने दावा किया कि वे गुरुद्वारे में चल रहे पुराने विवाद को निपटाने आए थे। उनका कहना था कि “बीबी हरमीत कौर की ओर से यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि आरएसएस के लोग गुरुद्वारे में घुस गए हैं। असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंदर केवल सिख संगत और सिख फौजा मौजूद हैं।”

जानकार बताते हैं कि गुरुद्वारे की प्रबंधन कमेटी पर लंबे समय से खींचतान चल रही है। अलग-अलग गुट अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। बीते दिनों इसको लेकर पंचायतें भी हुईं, लेकिन हल नहीं निकल सका। अब यह टकराव सरेआम हिंसा में बदल गया।

कस्बेवासियों में फिलहाल दहशत का माहौल है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और लोग खुलेआम बातचीत में भी डर महसूस कर रहे हैं। प्रशासन लगातार लोगों से संयम बरतने और शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है।