राजस्थान: हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध मामला,107 पर FIR दर्ज,40 गिरफ्तार; इंटरनेट ठप
राजस्थान: हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध मामला,107 पर FIR दर्ज,40 गिरफ्तार; इंटरनेट ठप

हनुमानगढ़ जिले में ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री को लेकर किसानों और ग्रामीणों का विरोध-प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। गुरुवार को स्थिति एक बार फिर तनावपूर्ण हो गई जब पुलिस ने किसान सभा में शामिल होने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को रोक दिया।

Dec 11, 2025 06:28 pm IST
हनुमानगढ़ जिले में ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री को लेकर किसानों और ग्रामीणों का विरोध-प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। गुरुवार को स्थिति एक बार फिर तनावपूर्ण हो गई जब पुलिस ने किसान सभा में शामिल होने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को रोक दिया। हालात तब और गरमा गए जब कांग्रेस विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

गुरुवार दोपहर टिब्बी के गुरुद्वारा सिंह सभा परिसर में किसानों की बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस सभा में दूर-दूर से पहुंचे किसान और महिलाएं भी शामिल हुईं। बैठक में फैसला लिया गया कि जब तक फैक्ट्री को लेकर किसानों की आपत्तियों का संतोषजनक समाधान नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने साफ कहा कि “जनता की जमीन और स्वास्थ्य पर सवाल है, पीछे हटने का सवाल ही नहीं।”

प्रशासन ने 10 दिसंबर को राठीखेड़ा में भड़की हिंसा के बाद कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 107 से अधिक किसानों और ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से 40 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

यह वही घटना है जिसमें किसानों ने ड्यून एथेनॉल फैक्ट्री की निर्माणाधीन दीवार को तोड़ दिया था। प्रदर्शनकारियों का एक समूह अंदर घुस गया और ऑफिस में आग भी लगा दी। इसके बाद पुलिस और किसानों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इस बवाल में कांग्रेस विधायक सहित 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। कई घायल किसान रातभर टिब्बी के गुरुद्वारे में ही ठहरे रहे।

तनावपूर्ण माहौल के चलते टिब्बी क्षेत्र में आज भी इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई हैं। वहीं फैक्ट्री के आसपास रहने वाले करीब 30 परिवार सुरक्षा कारणों से घर छोड़कर अन्य जगहों पर चले गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें डर है कि आंदोलन के दौरान हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं।

किसान आंदोलन जारी रहेगा या वापस लिया जाएगा इसका फैसला फिलहाल प्रशासन और संघर्ष समिति की वार्ता पर टिका है। टिब्बी तहसीलदार कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक चल रही है। दूसरी ओर, गुरुद्वारा सिंह सभा में किसानों की समानांतर बैठक हो रही है, जिसमें संघर्ष समिति के पदाधिकारी मौजूद हैं। इन्हें प्रशासनिक वार्ता में शामिल होने के लिए बुलाया गया है।

वार्ता के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा या फिर कोई निष्कर्ष निकलकर स्थिति सामान्य होगी।

किसानों के अनुसार फैक्ट्री से उन्हें पर्यावरण प्रदूषण, भू-जल स्तर में गिरावट और स्वास्थ्य संबंधी खतरे की आशंका है। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री का निर्माण उनकी सहमति के बिना किया गया और उन्हें बुनियादी जानकारी तक नहीं दी गई।

संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है।

