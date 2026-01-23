राजस्थान में ओलावृष्टि-आंधी और तेज बारिश, जयपुर में सीजन की पहली मावठ; 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

संक्षेप: राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के सक्रिय होने के साथ ही मौसम ने अचानक करवट ले ली है। शुक्रवार सुबह प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई।

राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के सक्रिय होने के साथ ही मौसम ने अचानक करवट ले ली है। शुक्रवार सुबह प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई। जयपुर में सीजन की पहली मावठ दर्ज की गई, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 11 जिलों में यलो अलर्ट लागू किया गया है। विभाग ने अगले दिनों में घने कोहरे और शीतलहर की भी चेतावनी दी है।

शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में शुक्रवार सुबह चने के आकार के ओले गिरे। ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है। किसानों के अनुसार सरसों और गेहूं की फसल पर असर पड़ सकता है। ओले गिरने के साथ ही ठंड में भी इजाफा हुआ है। वहीं, जयपुर, टोंक, नागौर सहित 10 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई।

जयपुर में मावठ, लौटी सर्दी

राजधानी जयपुर में शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे आंधी के साथ रुक-रुककर बूंदाबांदी शुरू हुई, जो 6.30 बजे तक तेज बारिश में बदल गई। बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ हुई बरसात से शहर का मौसम पूरी तरह बदल गया। ठंडी हवाएं चलने से एक बार फिर सर्दी लौटती महसूस हो रही है। मालवीय नगर, जगतपुरा, टोंक रोड, जेएलएन मार्ग और आसपास के इलाकों में बारिश का असर सबसे अधिक रहा। कई क्षेत्रों में सुबह के समय ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ और कुछ जगहों पर बिजली आपूर्ति बाधित रही।

बारिश के कारण जयपुर के अधिकतर इलाकों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। कमजोर धूप के चलते दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। टोंक रोड जैसे प्रमुख मार्गों पर सामान्य दिनों की तुलना में ट्रैफिक कम नजर आया।

14 जिलों में ऑरेंज, 11 में यलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से आज प्रदेश के 14 जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 11 जिलों में यलो अलर्ट लगाया गया है। विभाग ने बताया कि यह सिस्टम 24 जनवरी तक प्रभावी रहेगा, इसके बाद बारिश का दौर कमजोर पड़ने की संभावना है।

सरहदी जिलों में भी बारिश

गुरुवार दोपहर बाद सरहदी जिलों—जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर और जोधपुर—सहित आसपास के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई थी। इससे पहले प्रदेश के अधिकांश शहरों में गुरुवार दोपहर तक आसमान साफ रहा, लेकिन शाम के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला। गुरुवार को भी 5 से अधिक जिलों में हल्की बरसात दर्ज की गई।

घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी

मौसम विभाग ने बारिश का दौर थमने के बाद 25 जनवरी से प्रदेश में घने कोहरे की आशंका जताई है। इसके लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, नागौर, जयपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, भरतपुर और सवाई माधोपुर जिलों में कोहरे का असर अधिक रह सकता है। साथ ही कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति भी बन सकती है।

तापमान का हाल

प्रदेश के सभी शहरों में गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। सबसे अधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 29.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं, गुरुवार सुबह गंगानगर और हनुमानगढ़ सहित उत्तर-पूर्वी जिलों में घना कोहरा भी छाया रहा।