राजस्थान में ओलावृष्टि-बारिश का डबल अटैक, तापमान 6°C गिरा; फसलों को भारी नुकसान
राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए कई जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश का दौर शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश और ओलों ने जहां तापमान में गिरावट दर्ज कराई है
राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए कई जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश का दौर शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश और ओलों ने जहां तापमान में गिरावट दर्ज कराई है, वहीं किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है।
तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट, ठंडक बढ़ी
बारिश और बादलों की वजह से प्रदेश के अधिकतम तापमान में करीब 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर सहित कई शहरों में दिन का तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। अचानक आई इस ठंडक से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम का यह बदलाव असामान्य माना जा रहा है।
ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान
कई जिलों में हुई ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खासतौर पर गेहूं, सरसों और चने की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि फसल कटाई के समय आई इस बारिश और ओलों ने उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। कई जगहों पर खेतों में पानी भरने से स्थिति और गंभीर हो गई है।
आज भी बारिश और ओलों का अलर्ट जारी
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आज भी बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। कुछ क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
अप्रैल में कैसा रहेगा मौसम?
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अप्रैल की शुरुआत में भी मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा। पहले सप्ताह में हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है। इसके बाद तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी और गर्मी का असर फिर से तेज हो सकता है। हालांकि बीच-बीच में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा।
प्रशासन सतर्क, सर्वे की तैयारी
फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है। कई जिलों में पटवारियों और कृषि विभाग की टीमों को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की ओर से किसानों को राहत देने के लिए सर्वे के बाद मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
लोगों को सावधानी बरतने की सलाह
मौसम विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने, खुले स्थानों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। खासकर आंधी और बिजली गिरने के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है।
कुल मिलाकर, राजस्थान में फिलहाल मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जहां एक ओर गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों के लिए यह बारिश और ओलावृष्टि चिंता का कारण बन गई है। आने वाले दिनों में भी मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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