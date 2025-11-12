गुजरात में पकड़े आतंकियों की जड़ें राजस्थान में, पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए आई थी हथियारों की सप्लाई

संक्षेप: गुजरात एटीएस ने देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। आतंकियों से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि उन्हें पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई किए गए थे

गुजरात एटीएस ने देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। आतंकियों से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि उन्हें पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई किए गए थे और ये हथियार राजस्थान के हनुमानगढ़ में मिले थे। इसके बाद आतंकी इन्हीं हथियारों के साथ गुजरात पहुंचे और देश के कई हिस्सों में हमले करने की योजना बना रहे थे।

गुजरात एटीएस ने इस मामले में तीन आतंकवादियों — डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सैयद (35) निवासी हैदराबाद, आजाद सुलेमान शेख (20) निवासी शामली (उत्तर प्रदेश) और मोहम्मद सुहैल उर्फ मोहम्मद सलीम खान (23) निवासी लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) — को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि तीनों आईएसआईएस (ISIS) से जुड़े हैं और दो अलग-अलग मॉड्यूल का हिस्सा थे।

गुजरात एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि आतंकियों को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार भेजे गए, जिन्हें उन्होंने राजस्थान के हनुमानगढ़ में रिसीव किया। इसके बाद वे हनुमानगढ़ से होते हुए गुजरात पहुंचे और अहमदाबाद के अडालज इलाके में छिपे रहे। सूत्रों के अनुसार, आतंकियों की योजना देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर आतंकी हमले करने की थी।

हनुमानगढ़ कनेक्शन सामने आने के बाद राजस्थान एटीएस की टीम सक्रिय हो गई है। राजस्थान एटीएस के आईजी विकास कुमार ने बताया कि टीम को गुजरात भेजा गया है ताकि गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ कर राजस्थान में हथियार सप्लाई नेटवर्क और संभावित स्लीपर सेल के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।

गुजरात एटीएस को आतंकियों के पास से दो ग्लॉक पिस्तौल, एक बेरेटा पिस्तौल और 30 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा उनके पास से 4 लीटर अरंडी का तेल भी मिला है, जिसे जहर “राइसिन” तैयार करने में प्रयोग किया जाता है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी डॉ. सैयद रासायनिक प्रयोगों के जरिए राइसिन विष तैयार करने की कोशिश कर रहा था।

राइसिन को अत्यंत घातक जैविक जहर माना जाता है, जिसकी मामूली मात्रा भी इंसान की जान ले सकती है। जांच एजेंसियों के अनुसार, सैयद लगातार पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के संपर्क में था और उनसे एन्क्रिप्टेड चैटिंग एप के जरिए निर्देश ले रहा था।

एजेंसियों का मानना है कि पकड़े गए तीनों आतंकवादी देश के अलग-अलग हिस्सों में आईएसआईएस का नेटवर्क फैलाने की कोशिश में थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में कई युवाओं से संपर्क साधा था। उनके मोबाइल और लैपटॉप से मिले डेटा में पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों के कई संदिग्ध संपर्क नंबर मिले हैं।

राजस्थान एटीएस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या हनुमानगढ़ या आसपास के इलाकों में स्थानीय लोग या स्लीपर सेल इस हथियार सप्लाई में शामिल थे। जांच अधिकारी इन संभावनाओं को खारिज नहीं कर रहे कि ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियारों की लैंडिंग के लिए राजस्थान का सीमावर्ती इलाका चुना गया क्योंकि यहां से भारत-पाक सीमा अपेक्षाकृत करीब है।

इस खुलासे के बाद देशभर की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में सीमा पार से ड्रोन गतिविधियों की निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा संवेदनशील धार्मिक स्थलों, औद्योगिक इकाइयों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।