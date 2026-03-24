राजस्थान में किराना व्यापारी की बेरहमी से हत्या; हाईवे पर बिखरे शव के टुकड़े

राजस्थान के पाली जिले में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। बाइक सवार किराना व्यापारी की हत्या कर उसका शव ब्यावर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे-162 पर फेंक दिया गया।

राजस्थान के पाली जिले में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। बाइक सवार किराना व्यापारी की हत्या कर उसका शव ब्यावर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे-162 पर फेंक दिया गया। देर रात या तड़के हुई इस वारदात के बाद शव के ऊपर से अनगिनत वाहन गुजरते रहे, जिससे बॉडी के टुकड़े सड़क पर दूर-दूर तक बिखर गए। पुलिस को मौके पर शव के हिस्सों को एक-एक कर पोटली में इकट्ठा कर मॉर्च्युरी पहुंचाना पड़ा।

घटना पाली के सदर थाना क्षेत्र में रामासिया के पास सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है। मृतक की पहचान मंडिया रोड स्थित बाबा रामदेव कॉलोनी निवासी 48 वर्षीय वजाराम के रूप में हुई है, जो घर पर किराना स्टोर चलाने के साथ-साथ प्रॉपर्टी का काम भी करते थे। घटना के बाद उनकी बाइक हाईवे किनारे सही सलामत खड़ी मिली, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया है।

शव की हालत देख भड़के परिजन, हत्या का आरोप घटनास्थल की भयावह स्थिति और शव की हालत को देखकर परिजनों ने इसे सीधा हत्या का मामला बताया है। परिजनों का कहना है कि वजाराम की किसी रंजिश के चलते हत्या की गई और बाद में सबूत मिटाने के लिए शव को हाईवे पर लाकर फेंक दिया गया। परिजनों ने शव लेने से भी इनकार कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी व मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोश जताया।

शाम को निकले थे घर से, फिर नहीं लौटे पूर्व पार्षद प्रकाश चौहान के अनुसार, वजाराम 23 मार्च की शाम करीब 5 बजे किसी परिचित के साथ प्लॉट की रजिस्ट्री के सिलसिले में घर से निकले थे। उन्होंने घरवालों से यह भी कहा था कि दुकान के लिए किराना सामान भी लेकर आएंगे। शाम करीब 6 बजे उनकी आखिरी लोकेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में मिली, जहां लोगों ने उन्हें देखा भी था। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला।

मंगलवार सुबह पुलिस ने परिवार को हाईवे पर शव मिलने की सूचना दी। परिजन जब मौके पर पहुंचे तो शव सड़क पर चिपका हुआ था और कई वाहन उसके ऊपर से गुजर चुके थे। यह दृश्य देखकर परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे।

लोकेशन और घटनास्थल में विरोधाभास पुलिस के अनुसार, रजिस्ट्रार ऑफिस से जहां उनकी आखिरी लोकेशन मिली, वहां से करीब 4 किलोमीटर दूर हाईवे पर शव मिला है। खास बात यह है कि यह रास्ता उनके घर जाने वाले रूट से अलग है, जबकि उनका घर घटनास्थल से महज 2 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि वह हाईवे तक कैसे पहुंचे और उनके साथ आखिर क्या हुआ।

पुलिस कर रही जांच, CCTV खंगाले जा रहे सदर थाना SHO कपूराराम ने बताया कि घटनास्थल पर बाइक खड़ी मिली और सड़क पर शरीर के कई हिस्से अलग-अलग जगह पड़े थे। आधार कार्ड के जरिए मृतक की पहचान कर परिजनों को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वजाराम के साथ आखिरी बार कौन था और वह हाईवे तक कैसे पहुंचे।

पुलिस आसपास के क्षेत्रों के CCTV फुटेज खंगाल रही है और मृतक के संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) भी खंगाले जा रहे हैं ताकि घटना की कड़ियों को जोड़ा जा सके।

अस्पताल में जुटी भीड़, बढ़ा तनाव घटना की जानकारी मिलते ही पाली के बांगड़ जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया, जिससे अस्पताल परिसर में तनाव की स्थिति बन गई। मौके पर पहुंचे सीओ ग्रामीण अमर सिंह रत्नू और SHO कपूराराम ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग हत्या का खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे।