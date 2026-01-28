Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan governor returns gehlot government nine bills
राजस्थान में राज्यपाल ने गहलोत सरकार के 9 विधेयक लौटाए

राजस्थान में राज्यपाल ने गहलोत सरकार के 9 विधेयक लौटाए

संक्षेप:

राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पारित कुल 9 विधेयकों (बिल) को अलग-अलग कानूनी और संवैधानिक कारणों के चलते विधानसभा को वापस लौटा दिया है।

Jan 28, 2026 08:22 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पारित कुल 9 विधेयकों (बिल) को अलग-अलग कानूनी और संवैधानिक कारणों के चलते विधानसभा को वापस लौटा दिया है। राज्यपाल ने इन विधेयकों के प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इनमें से कई केंद्रीय कानूनों से टकराते हैं या फिर अब उनका कोई औचित्य नहीं रह गया है। ये विधेयक वर्ष 2019 से 2023 के बीच गहलोत सरकार के दौरान पारित किए गए थे। इसके अलावा, वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल में वर्ष 2008 में पारित एक विधेयक को भी राज्यपाल ने लौटाया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राजभवन सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल ने जिन विधेयकों को वापस भेजा है, उनमें सबसे अहम 2019 में पारित ऑनर किलिंग और मॉब लिंचिंग के खिलाफ लाए गए दोनों कानून हैं। इन दोनों विधेयकों को फिर से विचार के लिए विधानसभा को लौटाया गया है। ऑनर किलिंग विधेयक में दोषी को उम्रकैद और पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया था, जबकि मॉब लिंचिंग के मामलों में भी सख्त सजा का प्रावधान था। राज्यपाल का तर्क है कि इन दोनों विधेयकों के कई प्रावधान पहले से ही भारतीय दंड संहिता (IPC) और अन्य केंद्रीय कानूनों में मौजूद हैं। ऐसे में राज्य स्तर पर बनाए गए ये कानून केंद्रीय प्रावधानों से टकराते हैं, जो संवैधानिक रूप से उचित नहीं है।

इसके अलावा, गहलोत सरकार के कार्यकाल में पारित दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जुड़े विधेयकों को भी राज्यपाल ने वापस भेजा है। इन विधेयकों के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए राज्यपाल ने कहा है कि विश्वविद्यालयों की मान्यता, संचालन और नियमन से जुड़े पहलुओं में केंद्रीय कानूनों और नियामक संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन होता प्रतीत होता है।

वसुंधरा राजे सरकार के पहले कार्यकाल में वर्ष 2008 में पारित राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को भी राज्यपाल ने लौटा दिया है। हालांकि, वर्तमान सरकार पहले ही इस विधेयक को वापस लेने का फैसला कर चुकी है। इसकी जगह राज्य में नया धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि इसी विधेयक को उस समय की राज्यपाल प्रतिभा पाटिल ने भी आपत्तियों के साथ लौटाया था, जिसके बाद यह केंद्र सरकार के स्तर पर अटक गया था।

कृषि कानूनों के जवाब में लाए गए बिल भी लौटे

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में वर्ष 2020 में कांग्रेस ने देशभर में आंदोलन चलाया था। उसी क्रम में गहलोत सरकार ने केंद्रीय कानूनों की काट के तौर पर 2 नवंबर 2020 को दो विधेयक विधानसभा में पेश किए थे। इनमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक शामिल थे। दोनों विधेयक उसी दिन विधानसभा से पारित हो गए थे।

बाद में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। इसके बाद इन राज्य स्तरीय विधेयकों की वैधानिकता और औचित्य पर सवाल खड़े हो गए थे। राज्यपाल ने केंद्र के कानून वापस लेने के बाद इन विधेयकों का कोई कानूनी आधार नहीं बचने का तर्क देते हुए इन्हें भी विधानसभा को लौटा दिया है।

कानूनी आधार पर लौटाए जाते रहे हैं विधेयक

राजस्थान में यह पहली बार नहीं है जब राज्यपाल ने विधेयकों को वापस भेजा हो। संवैधानिक व्यवस्था के तहत यदि किसी राज्य कानून के प्रावधान केंद्रीय कानूनों से टकराते हैं, तो राज्यपाल उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। संविधान में केंद्र और राज्य के बीच विधायी अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा है। राज्य सरकारें केवल राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून ही मान्य होता है।

राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही विधानसभा से पारित कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। राज्यपाल के पास विधेयक को मंजूरी देने, पुनर्विचार के लिए लौटाने या राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार होता है। विधेयक लौटाने की कोई समय सीमा तय नहीं है, जिसको लेकर समय-समय पर कानूनी बहस भी होती रही है। राज्यपाल विधेयकों के प्रावधानों पर सरकार से स्पष्टीकरण भी मांग सकते हैं।

राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि से इन विधेयकों की वापसी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अब सरकार को इन विधेयकों पर दोबारा विचार कर या तो संशोधन करना होगा या फिर इन्हें पूरी तरह वापस लेने का फैसला करना पड़ेगा।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan Ashok Gehlot

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।