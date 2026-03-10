राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे की तबीयत बिगड़ी, जयपुर के SMS अस्पताल के ICU में भर्ती
राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे को बुखार की शिकायत के बाद सोमवार को जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार राज्यपाल पिछले दो दिनों से बुखार से पीड़ित थे, जिसके बाद उनकी स्वास्थ्य जांच और बेहतर निगरानी के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करने का निर्णय लिया गया।
दो दिन से बुखार से थे पीड़ित
अस्पताल प्रशासन के अनुसार राज्यपाल हरिभाऊ बागडे को पिछले दो दिनों से लगातार बुखार की शिकायत थी। प्रारंभिक उपचार के बाद भी जब बुखार पूरी तरह नियंत्रित नहीं हुआ, तो चिकित्सकों ने एहतियात के तौर पर उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करने का फैसला लिया। अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें सीधे ICU में शिफ्ट किया गया ताकि उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा सके।
कई विभागों के डॉक्टर कर रहे इलाज
अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि राज्यपाल का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की निगरानी में किया जा रहा है। उनके उपचार के लिए जनरल मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों को शामिल किया गया है। यह टीम राज्यपाल के स्वास्थ्य की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरी चिकित्सा उपचार दिया जा रहा है।
प्रारंभिक जांच में मूत्र संक्रमण की पुष्टि
चिकित्सकों के अनुसार प्रारंभिक जांच में राज्यपाल को मूत्र संक्रमण (यूरिनरी इंफेक्शन) की समस्या सामने आई है। इसी कारण उन्हें बुखार की शिकायत भी हो रही थी। डॉक्टरों ने रक्त जांच सहित अन्य आवश्यक मेडिकल टेस्ट कराए हैं ताकि संक्रमण की सटीक स्थिति और कारणों का पता लगाया जा सके। रिपोर्ट के आधार पर आगे की चिकित्सा प्रक्रिया तय की जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर ली जानकारी
राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सोमवार को सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचकर राज्यपाल के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों से राज्यपाल की स्थिति और चल रहे इलाज के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों को राज्यपाल के इलाज में किसी भी तरह की कमी नहीं रखने के निर्देश भी दिए।
चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया
अस्पताल प्रशासन के अनुसार राज्यपाल हरिभाऊ बागडे को फिलहाल चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। डॉक्टरों की टीम उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और जरूरी दवाएं दी जा रही हैं। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है, हालांकि पूरी तरह स्वस्थ होने तक उन्हें अस्पताल में ही रखा जाएगा।
राज्यपाल के स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन सतर्क
राज्यपाल के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। राजभवन और राज्य सरकार के अधिकारी लगातार अस्पताल प्रशासन के संपर्क में बने हुए हैं और राज्यपाल के स्वास्थ्य संबंधी अपडेट ले रहे हैं।
डॉक्टरों का कहना है कि सभी जरूरी मेडिकल जांचें की जा रही हैं और संक्रमण के इलाज के लिए आवश्यक उपचार दिया जा रहा है। आने वाले समय में जांच रिपोर्ट और स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।
लेखक के बारे में
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
