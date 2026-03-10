राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे की तबीयत बिगड़ी, जयपुर के SMS अस्पताल के ICU में भर्ती

राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे को बुखार की शिकायत के बाद सोमवार को जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में भर्ती कराया गया है।

राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे को बुखार की शिकायत के बाद सोमवार को जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार राज्यपाल पिछले दो दिनों से बुखार से पीड़ित थे, जिसके बाद उनकी स्वास्थ्य जांच और बेहतर निगरानी के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करने का निर्णय लिया गया।

दो दिन से बुखार से थे पीड़ित अस्पताल प्रशासन के अनुसार राज्यपाल हरिभाऊ बागडे को पिछले दो दिनों से लगातार बुखार की शिकायत थी। प्रारंभिक उपचार के बाद भी जब बुखार पूरी तरह नियंत्रित नहीं हुआ, तो चिकित्सकों ने एहतियात के तौर पर उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करने का फैसला लिया। अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें सीधे ICU में शिफ्ट किया गया ताकि उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा सके।

कई विभागों के डॉक्टर कर रहे इलाज अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि राज्यपाल का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की निगरानी में किया जा रहा है। उनके उपचार के लिए जनरल मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों को शामिल किया गया है। यह टीम राज्यपाल के स्वास्थ्य की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरी चिकित्सा उपचार दिया जा रहा है।

प्रारंभिक जांच में मूत्र संक्रमण की पुष्टि चिकित्सकों के अनुसार प्रारंभिक जांच में राज्यपाल को मूत्र संक्रमण (यूरिनरी इंफेक्शन) की समस्या सामने आई है। इसी कारण उन्हें बुखार की शिकायत भी हो रही थी। डॉक्टरों ने रक्त जांच सहित अन्य आवश्यक मेडिकल टेस्ट कराए हैं ताकि संक्रमण की सटीक स्थिति और कारणों का पता लगाया जा सके। रिपोर्ट के आधार पर आगे की चिकित्सा प्रक्रिया तय की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर ली जानकारी राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सोमवार को सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचकर राज्यपाल के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों से राज्यपाल की स्थिति और चल रहे इलाज के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों को राज्यपाल के इलाज में किसी भी तरह की कमी नहीं रखने के निर्देश भी दिए।

चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया अस्पताल प्रशासन के अनुसार राज्यपाल हरिभाऊ बागडे को फिलहाल चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। डॉक्टरों की टीम उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और जरूरी दवाएं दी जा रही हैं। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है, हालांकि पूरी तरह स्वस्थ होने तक उन्हें अस्पताल में ही रखा जाएगा।

राज्यपाल के स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन सतर्क राज्यपाल के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। राजभवन और राज्य सरकार के अधिकारी लगातार अस्पताल प्रशासन के संपर्क में बने हुए हैं और राज्यपाल के स्वास्थ्य संबंधी अपडेट ले रहे हैं।