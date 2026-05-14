PM की अपील पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने काफिले में की कटौती, 3 वाहनों के साथ चलेंगे

देश में पेट्रोल-डीजल की बचत और सरकारी संसाधनों के सीमित उपयोग को लेकर चल रहे अभियान के बीच राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बड़ा प्रशासनिक और प्रतीकात्मक कदम उठाया है।

देश में पेट्रोल-डीजल की बचत और सरकारी संसाधनों के सीमित उपयोग को लेकर चल रहे अभियान के बीच राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बड़ा प्रशासनिक और प्रतीकात्मक कदम उठाया है। राज्यपाल ने अपने आधिकारिक काफिले में वाहनों की संख्या में भारी कटौती करते हुए इसे सीमित करने के निर्देश जारी किए हैं। अब राज्यपाल का काफिला केवल तीन वाहनों तक सीमित रहेगा।

प्रधानमंत्री की अपील के बाद दिखा असर यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने देशभर में पेट्रोल और डीजल की बचत करने तथा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की बात कही थी। राज्यपाल के इस निर्णय को उसी अपील के अनुपालन के रूप में देखा जा रहा है।

एयरपोर्ट दौरे में दिखा छोटा काफिला गुरुवार को राज्यपाल जब जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके साथ सामान्य से काफी छोटा काफिला देखा गया। इस दौरान पायलट कार, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य सुरक्षा वाहनों को भी काफिले में शामिल नहीं किया गया। यह बदलाव पहले की तुलना में काफी अलग और उल्लेखनीय माना जा रहा है।

काफिले में केवल तीन वाहन रखने का आदेश राजभवन की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल के काफिले में वाहनों की संख्या को अब न्यूनतम स्तर पर रखा जाएगा। आदेश में संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आगे किसी भी यात्रा के दौरान अनावश्यक वाहन शामिल न किए जाएं। अब काफिले में केवल तीन वाहन ही रहेंगे।

पूरे प्रदेश और देश में लागू होगी नई व्यवस्था सूत्रों के अनुसार, यह नई व्यवस्था केवल जयपुर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्यपाल की प्रदेश और देशभर की सभी यात्राओं में लागू होगी। यानी आगे किसी भी आधिकारिक दौरे में काफिले का आकार इसी तरह छोटा रखा जाएगा।

सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील इस पहल के साथ ही राज्यपाल ने आम जनता से भी अपील की है कि वे निजी वाहनों के उपयोग को सीमित करें और जहां संभव हो वहां सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि ईंधन की बचत केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामूहिक सामाजिक दायित्व भी है।

मुख्यमंत्री ने भी लिया था ऐसा ही फैसला गौरतलब है कि राज्यपाल से एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए थे कि वे अनावश्यक वाहनों का उपयोग न करें।

सादगी और संसाधन बचत की दिशा में संदेश विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कदम केवल प्रतीकात्मक नहीं होते, बल्कि यह प्रशासन और जनता दोनों को संदेश देते हैं कि संसाधनों का उपयोग सोच-समझकर किया जाए। ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।