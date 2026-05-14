PM की अपील पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने काफिले में की कटौती, 3 वाहनों के साथ चलेंगे
देश में पेट्रोल-डीजल की बचत और सरकारी संसाधनों के सीमित उपयोग को लेकर चल रहे अभियान के बीच राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बड़ा प्रशासनिक और प्रतीकात्मक कदम उठाया है।
देश में पेट्रोल-डीजल की बचत और सरकारी संसाधनों के सीमित उपयोग को लेकर चल रहे अभियान के बीच राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बड़ा प्रशासनिक और प्रतीकात्मक कदम उठाया है। राज्यपाल ने अपने आधिकारिक काफिले में वाहनों की संख्या में भारी कटौती करते हुए इसे सीमित करने के निर्देश जारी किए हैं। अब राज्यपाल का काफिला केवल तीन वाहनों तक सीमित रहेगा।
प्रधानमंत्री की अपील के बाद दिखा असर
यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने देशभर में पेट्रोल और डीजल की बचत करने तथा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की बात कही थी। राज्यपाल के इस निर्णय को उसी अपील के अनुपालन के रूप में देखा जा रहा है।
एयरपोर्ट दौरे में दिखा छोटा काफिला
गुरुवार को राज्यपाल जब जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके साथ सामान्य से काफी छोटा काफिला देखा गया। इस दौरान पायलट कार, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य सुरक्षा वाहनों को भी काफिले में शामिल नहीं किया गया। यह बदलाव पहले की तुलना में काफी अलग और उल्लेखनीय माना जा रहा है।
काफिले में केवल तीन वाहन रखने का आदेश
राजभवन की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल के काफिले में वाहनों की संख्या को अब न्यूनतम स्तर पर रखा जाएगा। आदेश में संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आगे किसी भी यात्रा के दौरान अनावश्यक वाहन शामिल न किए जाएं। अब काफिले में केवल तीन वाहन ही रहेंगे।
पूरे प्रदेश और देश में लागू होगी नई व्यवस्था
सूत्रों के अनुसार, यह नई व्यवस्था केवल जयपुर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्यपाल की प्रदेश और देशभर की सभी यात्राओं में लागू होगी। यानी आगे किसी भी आधिकारिक दौरे में काफिले का आकार इसी तरह छोटा रखा जाएगा।
सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील
इस पहल के साथ ही राज्यपाल ने आम जनता से भी अपील की है कि वे निजी वाहनों के उपयोग को सीमित करें और जहां संभव हो वहां सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि ईंधन की बचत केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामूहिक सामाजिक दायित्व भी है।
मुख्यमंत्री ने भी लिया था ऐसा ही फैसला
गौरतलब है कि राज्यपाल से एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए थे कि वे अनावश्यक वाहनों का उपयोग न करें।
सादगी और संसाधन बचत की दिशा में संदेश
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कदम केवल प्रतीकात्मक नहीं होते, बल्कि यह प्रशासन और जनता दोनों को संदेश देते हैं कि संसाधनों का उपयोग सोच-समझकर किया जाए। ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
राजभवन ने जारी किया सख्त निर्देश
राजभवन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि आगे सभी यात्राओं में यही व्यवस्था लागू रहेगी और काफिले में केवल सीमित वाहन ही शामिल होंगे। यह आदेश सभी संबंधित विभागों के लिए अनिवार्य रहेगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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