शिक्षा के मंदिर में नॉनवेज पार्टी! राजस्थान के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर ने पकाया चिकन टिक्कड़

राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी क्षेत्र में स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई के समय स्कूल बंद कर नॉनवेज पार्टी किए जाने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। आरोप है कि स्कूल के हेडमास्टर ने न केवल अपने पद और जिम्मेदारी की मर्यादा तोड़ी, बल्कि शिक्षा के मंदिर को खुलेआम ढाबे में तब्दील कर दिया।

यह मामला गंगापुर सिटी क्षेत्र के तालाब की ढाणी, हिंगोटा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा है, जहां हेडमास्टर अमर सिंह मीणा पर गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल समय के दौरान पूरे विद्यालय की छुट्टी कर दी गई, कक्षाओं पर ताले जड़ दिए गए और विद्यालय की रसोई में चिकन व स्पेशल टिक्कड़ पकाए गए।

स्कूल समय में ताले, रसोई में चूल्हा

ग्रामीणों के अनुसार, जिस समय बच्चों को पढ़ाई करनी थी, उस समय स्कूल परिसर में न पढ़ाई हो रही थी और न ही कोई शैक्षणिक गतिविधि। सभी कक्षाओं के दरवाजों पर ताले लगे थे, जबकि हेडमास्टर स्कूल परिसर में कुर्सी लगाकर आराम से बैठे नजर आए। इससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित रही और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ गई।

सबसे गंभीर और आपत्तिजनक बात यह रही कि विद्यालय की वही रसोई, जो बच्चों के मध्याह्न भोजन (MDM) के लिए निर्धारित है, उसे निजी भोज के लिए इस्तेमाल किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि रसोई में चिकन और अन्य व्यंजन पकाए जा रहे थे। यह न केवल विभागीय नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का भी गंभीर मामला है।

ग्रामीणों ने खोला मोर्चा

जब स्थानीय ग्रामीणों ने स्कूल में यह सब देखा तो उन्होंने तत्काल आपत्ति जताई। इसी दौरान मामला उजागर हुआ और देखते ही देखते गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी स्कूल पहले ही संसाधनों और शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, ऐसे में यदि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ही इस तरह का गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार करें, तो बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा?

ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो ऐसे मामले आगे भी दोहराए जाते रहेंगे।

शिक्षा व्यवस्था पर सवाल

यह घटना केवल एक स्कूल या एक हेडमास्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की निगरानी और जवाबदेही पर सवाल खड़े करती है। सरकारी विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और पढ़ाई की स्थिति को लेकर पहले ही सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में स्कूल समय में छुट्टी कर निजी पार्टी करना व्यवस्था की गंभीर विफलता को उजागर करता है।

उच्च अधिकारियों तक पहुंचा मामला