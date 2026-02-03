राजस्थान में सरकारी नौकरी नहीं मिली? मंत्री मदन दिलावर बोले-गाय चराओ, 10 हजार पाओ

Hindustan Hindi News
Feb 03, 2026 08:05 pm IST Sachin Sharma
राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा के केंद्र में हैं। बारां जिले के दौरे के दौरान उन्होंने ग्रामीणों के लिए एक नई तरह की ‘नौकरी’ का ऐलान किया, जिसने सियासी और सामाजिक दोनों हलकों में बहस छेड़ दी है। मंत्री ने कहा कि यदि गांव के लोग चारागाहों में गाय चराने की जिम्मेदारी संभालते हैं तो उन्हें हर महीने 10,000 रुपये दिए जाएंगे।

सोमवार (2 फरवरी) को बारां जिले के एक गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मदन दिलावर ने ग्रामीणों से अपील की कि वे पुराने समय की परंपरा को फिर से जीवित करें। उन्होंने कहा कि पहले गांवों में एक ग्वाला नियुक्त किया जाता था, जो पूरे गांव की गायों को चराने ले जाता था और शाम को सभी गायें अपने-अपने घर लौट आती थीं। उसी समय को ‘गोधूलि बेला’ कहा जाता था।

मंत्री ने जनसभा में कहा, “जब मैं छोटा था तो देखता था कि गांव में एक ग्वाले को रखा जाता था। वह सारे गांव की गायों को चराने के लिए ले जाता था और शाम को गायें अपने घर चली जाती थीं। गायों के लौटने से जो धूल उड़ती थी, उसी को गोधूलि बेला कहा जाता था।” उन्होंने कहा कि यह परंपरा न सिर्फ पशुपालन को मजबूत करती थी, बल्कि गांवों के चारागाहों की सुरक्षा भी अपने आप हो जाती थी।

‘ग्वाले का पैसा मैं दूंगा’

मदन दिलावर ने ग्रामीणों से कहा कि वे आपस में बैठक कर ग्वालों की नियुक्ति की व्यवस्था करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ग्वालों को मिलने वाला मासिक वेतन 10,000 रुपये वे खुद देंगे। मंत्री ने कहा, “ग्वाले का जो भी पैसा होगा, मैं दूंगा। लेकिन तभी दूंगा जब आप सच में गाय चराने जाएंगे। आप मीटिंग करिए, ग्वालों को नियुक्त करिए। जिस दिन से आप यह काम शुरू करेंगे, उसी दिन से 10,000 रुपये महीना मैं दूंगा। यह मेरा वादा है।”

उनके इस बयान को कुछ लोगों ने ग्रामीण रोजगार और गौ-संरक्षण से जोड़कर देखा, तो वहीं कई लोगों ने इसे सरकारी नौकरी और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बयान करार दिया।

चारागाहों से अवैध कब्जे हटाने का दावा

मंत्री दिलावर ने अपने भाषण में चारागाहों पर हो रहे अवैध कब्जों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि यदि गांव के लोग नियमित रूप से गायों को चराने भेजेंगे तो खुद-ब-खुद चारागाहों से कब्जे हट जाएंगे। उन्होंने कहा, “चारागाह पर कब्जा इसलिए हो गया है क्योंकि आपने गौमाता को चराने नहीं भेजा। आप तीन-चार महीने तक गायों को चराइए, वो खुद चले जाएंगे।”

मंत्री ने यह भी कहा कि अगर इसके बावजूद कब्जा नहीं हटता है तो वे प्रशासन की मदद से जमीन को मुक्त कराएंगे। उन्होंने कहा, “अगर वो नहीं गए तो मैं पहले उनके हाथ-पैर जोड़ूंगा। फिर भी नहीं माने तो मेरे पास पुलिस है, एसडीएम है, कलेक्टर है। मैं उनसे जमीन छुड़वा दूंगा। यह जिम्मा मेरा है।”

विपक्ष के निशाने पर आ सकता है बयान

मदन दिलावर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों का मुद्दा लगातार चर्चा में है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्ष इस बयान को लेकर सरकार पर हमला बोल सकता है। इससे पहले भी मदन दिलावर अपने कई बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं और विपक्ष ने उन्हें घेरा है।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की ओर से अब तक इस बयान पर औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सकता है। वहीं, भाजपा समर्थक इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गौ-संरक्षण और पारंपरिक व्यवस्था को मजबूत करने की पहल बता रहे हैं।

फिलहाल, मंत्री के ‘गाय चराओ, 10 हजार पाओ’ वाले बयान ने राजस्थान की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। अब यह देखना होगा कि यह बयान सिर्फ एक मंचीय घोषणा बनकर रह जाता है या वास्तव में गांवों में किसी नई व्यवस्था की शुरुआत करता है।

