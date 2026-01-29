Hindustan Hindi News
राजस्थान में सरकारी अस्पतालों के अफसर ही लगा रहे सरकारी खजाने को चूना, उन्हें ही कर दिया 26 जनवरी को सम्मान

मेडिकल एज्युकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा एक अजीबोगरीब और चर्चा में रहने वाला मामला सामने आया है। विभाग ने जिन हॉस्पिटलों के अधीक्षकों और प्रभारियों को 26 जनवरी को “उल्लेखनीय सेवाओं” के लिए सम्मानित किया

Jan 29, 2026 08:52 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
मेडिकल एज्युकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा एक अजीबोगरीब और चर्चा में रहने वाला मामला सामने आया है। विभाग ने जिन हॉस्पिटलों के अधीक्षकों और प्रभारियों को 26 जनवरी को “उल्लेखनीय सेवाओं” के लिए सम्मानित किया, उन्हीं में से अधिकांश को अगले ही दिन यानी 27 जनवरी को खराब कामकाज के आरोप में कारण बताओ नोटिस थमा दिए गए। इस घटनाक्रम ने न केवल विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर “अच्छा काम” और “लापरवाही” की कसौटी क्या है।

26 जनवरी को सम्मान, 27 को नोटिस

मेडिकल एज्युकेशन डिपार्टमेंट ने 26 जनवरी को जयपुर के सैटेलाइट हॉस्पिटल, बनीपार्क के अधीक्षक डॉ. पीडी मीणा, एस.आर. गोयल राजकीय हॉस्पिटल, सेठी कॉलोनी जयपुर के अधीक्षक डॉ. गोवर्धन मीणा, राज बहादुर मेमोरियल हॉस्पिटल, भरतपुर के अधीक्षक डॉ. नगेन्द्र भदौरिया और अजमेर स्थित राजकीय महिला चिकित्सालय की अधीक्षक डॉ. पूर्णिमा पचौरी को सम्मानित किया था। ये सम्मान मेडिकल एज्युकेशन कमिश्नर नरेश कुमार गोयल ने प्रदान किए।

लेकिन महज 24 घंटे बाद ही 27 जनवरी को इन्हीं में से तीन हॉस्पिटल अधीक्षकों को गंभीर लापरवाही के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) के तहत भर्ती मरीजों के इलाज से जुड़े क्लेम के बड़ी संख्या में रिजेक्ट होने को लेकर जारी हुए।

करोड़ों के क्लेम रिजेक्ट, विभाग ने मानी लापरवाही

डिपार्टमेंट का कहना है कि हॉस्पिटल प्रशासन और अधिकारियों की लापरवाही के चलते बीमा कंपनी ने बड़ी संख्या में क्लेम रिजेक्ट कर दिए, जिससे न केवल अस्पतालों को बल्कि राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।

आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति और भी गंभीर दिखती है।

एस.आर. गोयल राजकीय हॉस्पिटल, सेठी कॉलोनी जयपुर में 1 जून से 30 नवंबर 2025 के बीच MAA योजना के तहत 13.64 लाख रुपये के क्लेम जनरेट हुए, लेकिन बीमा कंपनी ने सिर्फ 6.61 लाख रुपये के क्लेम ही पास किए। करीब 5.58 लाख रुपये यानी 38.35 फीसदी क्लेम रिजेक्ट कर दिए गए।

राजकीय महिला चिकित्सालय, अजमेर में इसी अवधि में 5.91 करोड़ रुपये के क्लेम जनरेट हुए, जिनमें से 3.14 करोड़ रुपये ही पास हुए, जबकि 1.70 करोड़ रुपये (29.88 फीसदी) क्लेम रिजेक्ट हो गए।

सैटेलाइट हॉस्पिटल, बनीपार्क जयपुर में 13.33 लाख रुपये के क्लेम में से 3.44 लाख रुपये (28.25 फीसदी) रिजेक्ट हुए।

राज बहादुर मेमोरियल हॉस्पिटल, भरतपुर में स्थिति और भी चौंकाने वाली रही। यहां 6.19 करोड़ रुपये के क्लेम जनरेट हुए, जिनमें से 1.22 करोड़ रुपये (21.99 फीसदी) क्लेम रिजेक्ट हो गए। सूत्रों के मुताबिक, इस हॉस्पिटल के अधीक्षक के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का एक मामला भी विभाग में पहले से लंबित है।

प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति को भी मिला सम्मान

मामले को और रोचक बनाने वाली बात यह है कि 26 जनवरी को डिपार्टमेंट ने एक प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति—आर्किटेक्ट डॉ. अनूप बरतिया—को भी सम्मानित कर दिया। बरतिया ने आईपीडी टॉवर और अन्य हॉस्पिटल भवनों की डिजाइन तैयार की है। विभागीय हलकों में चर्चा है कि क्या विभाग में कर्मचारी-अधिकारी कम पड़ गए थे, जो एक निजी आर्किटेक्ट को राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया।

कमिश्नर का पक्ष: “नोटिस केवल जगाने के लिए”

मेडिकल एज्युकेशन कमिश्नर नरेश कुमार गोयल ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि अधिकारियों का काम कई सेक्टर में फैला होता है। कुछ क्षेत्रों में बेहतर काम के आधार पर उन्हें सम्मानित किया जाता है, जबकि किसी एक सेक्टर में कमी पाए जाने पर नोटिस देना एक प्रशासनिक प्रक्रिया है।

उन्होंने कहा, “नोटिस देना जरूरी नहीं कि अधिकारी गलत ही हों। यह काम का एक हिस्सा है। नोटिस केवल अधिकारियों को जगाने के लिए होते हैं।”

भरतपुर हॉस्पिटल अधीक्षक के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितता के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे इस मामले को देखकर ही कुछ कह पाएंगे।

