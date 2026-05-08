राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में नई व्यवस्था, SMS में शाम की OPD लागू

राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी और सरकारी अस्पतालों में लगातार बढ़ रही मरीजों की भीड़ को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, सीएचसी और पीएचसी में 1 अप्रैल से नया OPD टाइमटेबल लागू कर दिया गया है।

राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी और सरकारी अस्पतालों में लगातार बढ़ रही मरीजों की भीड़ को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, सीएचसी और पीएचसी में 1 अप्रैल से नया OPD टाइमटेबल लागू कर दिया गया है। वहीं अब राजधानी जयपुर के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल (SMS Hospital) में भी मरीजों की सुविधा के लिए इवनिंग OPD शुरू कर दी गई है।

चिकित्सा विभाग के इस फैसले से उन हजारों मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें तेज धूप और गर्मी के बीच घंटों लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। खासतौर पर नौकरीपेशा लोगों और दूर-दराज से आने वाले मरीजों के लिए यह व्यवस्था काफी फायदेमंद मानी जा रही है।

शाम 5 से 7 बजे तक चलेगी इवनिंग OPD SMS अस्पताल प्रशासन के अनुसार, पहले चरण में इवनिंग OPD की शुरुआत जनरल मेडिसिन विभाग से की गई है। अब मरीज शाम 5:00 बजे से 7:00 बजे तक डॉक्टरों से परामर्श ले सकेंगे।

अस्पताल प्रशासन का मानना है कि सुबह के समय अस्पताल में अत्यधिक भीड़ रहती है, जिससे मरीजों और चिकित्सकों दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इवनिंग OPD शुरू होने से सुबह की भीड़ कम होगी और मरीजों को अधिक व्यवस्थित तरीके से इलाज मिल सकेगा।

अस्पताल से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में अन्य विभागों में भी शाम की OPD शुरू करने पर विचार किया जा सकता है, यदि इस व्यवस्था को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है।

पूरे प्रदेश में बदला OPD का समय गर्मी के बढ़ते असर को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का समय भी बदल दिया है। नए आदेशों के अनुसार अब राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में OPD सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक संचालित की जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि दोपहर बाद तेज गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए यह बदलाव किया गया है, ताकि मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों दोनों को राहत मिल सके।

रविवार और छुट्टियों में भी मिलेगी सुविधा सरकार ने मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रविवार और अन्य सरकारी अवकाश के दिनों में भी सीमित स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखने का निर्णय लिया है। अब छुट्टी वाले दिनों में भी मरीज सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगे।

स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि कई बार छुट्टियों के कारण मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। नई व्यवस्था से इमरजेंसी के अलावा सामान्य मरीजों को भी राहत मिलेगी।

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में दो शिफ्ट प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में संचालित ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिरों’ यानी पूर्व के जनता क्लिनिकों में भी समय में बड़ा बदलाव किया गया है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब यहां दो शिफ्ट में सेवाएं दी जा रही हैं।

पहली शिफ्ट सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट शाम 5:00 बजे से 7:00 बजे तक संचालित होगी। इससे कामकाजी लोगों को शाम के समय भी इलाज की सुविधा मिल सकेगी।

ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा भी शुरू मरीजों को लंबी कतारों और अस्पतालों की भीड़ से बचाने के लिए सरकार ने डिजिटल सुविधा पर भी जोर दिया है। अब मरीज IHMS (Integrated Health Management System) पोर्टल के जरिए घर बैठे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।

ऑनलाइन पर्ची कटवाने के बाद मरीज तय समय पर सीधे डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगे, जिससे अस्पतालों में भीड़ कम होगी और समय की भी बचत होगी।