राजस्थान सरकार दे रही स्मार्टफोन, पंचायत लगा रही रोक; जालोर में पंचायत के तुगलकी फरमान ने पकड़ा तूल

संक्षेप: एक तरफ भारत 'डिजिटल इंडिया' बनने की ओर अग्रसर है, वहीं राजस्थान के जालोर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने आधुनिक समाज और संवैधानिक मूल्यों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

एक तरफ भारत 'डिजिटल इंडिया' बनने की ओर अग्रसर है, वहीं राजस्थान के जालोर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने आधुनिक समाज और संवैधानिक मूल्यों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जालोर जिले की एक पंचायत ने महिलाओं और बहू-बेटियों के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर पूर्ण पाबंदी लगाने का फरमान जारी किया है। इस फैसले के बाद प्रदेशभर में बहस छिड़ गई है और इसे महिलाओं की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जानकारी के अनुसार, जालोर जिले के चौधरी समाज सुंधामाता पट्टी की गाजीपुर गांव में एक अहम बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में 15 गांवों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। पंचायत ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 26 जनवरी से समाज की कोई भी बहू या बेटी कैमरे वाले स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करेगी।

हैरानी की बात यह है कि पाबंदी केवल मोबाइल रखने तक सीमित नहीं है। पंचायत के आदेशानुसार, महिलाएं किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम, पड़ोसियों के घर या सामाजिक आयोजनों में भी स्मार्टफोन लेकर नहीं जा सकेंगी। उन्हें केवल साधारण 'की-पैड' वाला फोन रखने की अनुमति दी गई है, ताकि वे केवल कॉल कर सकें और सुन सकें।

पंचायत ने इस तुगलकी फरमान के पीछे तर्क दिया है कि मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं और सामाजिक ताना-बाना बिगड़ रहा है। हालांकि, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों ने इस दलील को पूरी तरह से 'अवैज्ञानिक' और 'हास्यास्पद' करार दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना माता-पिता का निजी दायित्व है, इसकी आड़ में महिलाओं के मौलिक अधिकारों को छीनना पूरी तरह से गलत है।

संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन

कानूनी जानकारों के अनुसार, पंचायत का यह फैसला भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान के विशेषज्ञ बताते हैं कि:

* अनुच्छेद 14 और 15: ये अनुच्छेद हर नागरिक को समानता का अधिकार देते हैं और लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। केवल महिलाओं पर पाबंदी लगाना सीधे तौर पर भेदभाव है।

* अनुच्छेद 19 (1) (a): यह अभिव्यक्ति और संचार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। स्मार्टफोन आज के समय में संचार का सबसे बड़ा माध्यम है।

* अनुच्छेद 21: यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कोई भी संस्था या समूह किसी व्यक्ति से उसका फोन इस्तेमाल करने का हक नहीं छीन सकता।

पंचायत के इस फैसले के बाद समाज की जागरूक महिलाओं और युवतियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। महिलाओं का कहना है कि आज के दौर में पढ़ाई, बैंकिंग, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए स्मार्टफोन अनिवार्य है। ऐसे में यह पाबंदी उन्हें वापस अंधेरे युग में धकेलने जैसी है। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले के खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

यह मामला अब जिला प्रशासन और राज्य सरकार की चौखट तक पहुँच गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जालोर जिला प्रशासन इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे। मांग की जा रही है कि इस असंवैधानिक आदेश को जारी करने वाले पंचायत सदस्यों पर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी समूह कानून को हाथ में लेने का साहस न कर सके।