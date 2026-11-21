दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने 19 नवंबर को शिखर अग्रवाल को ACB की जांच से तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर तय की है।

दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने 19 नवंबर को शिखर अग्रवाल को ACB की जांच से तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है

राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में भी मोर्चा खोल दिया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। इसके जरिए सरकार ने साफ कर दिया है कि इस मामले में शिखर अग्रवाल की ओर से कोई याचिका दायर होने या अंतरिम राहत मांगे जाने पर उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। सरकार की इस पहल को ACB की जांच के खिलाफ अधिकारी की संभावित कानूनी चुनौती से पहले की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।

दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने 19 नवंबर को शिखर अग्रवाल को ACB की जांच से तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर तय की है। ऐसे में अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि अगर अग्रवाल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हैं तो किसी भी अंतरिम राहत पर फैसला लेने से पहले सरकार को सुनवाई का अवसर मिले।

40 विला से शुरू हुआ मामला, जांच में सामने आए 64 रिसॉर्ट विला इस पूरे विवाद की शुरुआत 27 अक्टूबर को हुई थी। उस समय शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी IPS अधिकारी प्रशाखा माथुर और परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से अनंता ब्रांड के तहत रिसॉर्ट संचालित करने वाली कंपनी गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड से 40 विला और कॉटेज खरीदने को लेकर सवाल उठे थे। आरोप था कि इन संपत्तियों को खरीदने के बाद कंपनी को ही लीज पर दे दिया गया। इसके बदले रेवेन्यू शेयरिंग व्यवस्था के तहत परिवार को सालाना करीब 1.80 करोड़ रुपए किराया मिलने की बात सामने आई।

मामला सामने आने के बाद सरकार ने 28 अक्टूबर को 1993 बैच के IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल को APO कर दिया। इसके तीन दिन बाद 31 अक्टूबर को उनकी पत्नी IPS प्रशाखा माथुर को भी APO कर दिया गया। दोनों अधिकारियों को संपत्ति के ब्योरे को लेकर कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए।

2006 से अब तक के फैसले जांच के दायरे में सरकार ने 30 अक्टूबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत ACB जांच के लिए पूर्व मंजूरी दी थी। इसके बाद ACB ने प्रारंभिक जांच शुरू कर विभिन्न सरकारी विभागों से दस्तावेज और रिकॉर्ड जुटाए।

जांच का दायरा केवल विला की खरीद तक सीमित नहीं रहा। ACB वर्ष 2006 से जुड़े कथित मामलों की भी पड़ताल कर रही है। उस समय शिखर अग्रवाल उदयपुर के जिला कलेक्टर थे। इसके अलावा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष रहते हुए पर्यावरणीय मंजूरियों में कथित छूट और गोयल फैशन्स को राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (RIPS) के तहत दिए गए विशेष निवेश पैकेज की भी जांच की जा रही है।

बेटों के नाम 24 विला की खरीद ने बढ़ाई मुश्किल इस मामले में 18 नवंबर को नया मोड़ आया, जब ACB ने शिखर अग्रवाल, कंपनी निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के साथ आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराएं भी लगाई गई हैं।

FIR में अग्रवाल के बेटों के नाम जयपुर के एक रिसॉर्ट में 15 अक्टूबर को खरीदे गए 24 विला का भी जिक्र है। आरोप है कि प्रत्येक विला की कीमत 11 लाख रुपए थी। इन संपत्तियों को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है। इस तरह तीन अलग-अलग रिसॉर्ट प्रोजेक्ट में परिवार की ओर से कथित तौर पर खरीदी गई संपत्तियों की संख्या 64 तक पहुंच गई है।

हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, 18 दिसंबर को अगली सुनवाई ACB की FIR दर्ज होने से एक दिन पहले 17 नवंबर को शिखर अग्रवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने धारा 17A के तहत सरकार की ओर से दी गई मंजूरी और प्रारंभिक जांच को चुनौती दी थी। अग्रवाल का आरोप था कि उनका पक्ष सुने बिना जल्दबाजी में जांच की मंजूरी दी गई। उन्होंने ACB को FIR दर्ज करने से रोकने की मांग भी की थी।