राजस्थान सरकार ने DA बढ़ाया,पढ़ें कितने कर्मचारी-पेंशनर्स को होगा फायदा,कब से मिलेगा लाभ

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी का तड़का! राज्य सरकार ने अपने लगभग 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है।

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी का तड़का! राज्य सरकार ने अपने लगभग 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। अब डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह बढ़ोतरी जुलाई से लागू होगी और कर्मचारियों को इसका लाभ नवंबर के वेतन में नकद भुगतान के तौर पर मिलेगा।

केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ने के महज कुछ दिनों बाद राजस्थान सरकार ने भी सीएम की मंजूरी के साथ यह आदेश जारी कर दिया। वित्त विभाग ने कर्मचारी और पेंशनर्स को राहत देने के लिए अपने वॉलेट की झोली खोल दी है।

राज्य के हर कोने में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी इस बढ़ोतरी का लाभ उठाएंगे। इसमें सचिवालय, मुख्यालय ही नहीं, बल्कि पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारी भी शामिल हैं। पेंशनर्स के लिए भी यह खुशखबरी किसी त्योहार से कम नहीं।

वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार, कर्मचारियों को नवंबर में अक्टूबर के वेतन के साथ बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान मिलेगा। साथ ही 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के तीन महीने का डीए उनके प्रोविडेंट फंड (PF) खाते में जमा किया जाएगा। पेंशनर्स के लिए भी 1 जुलाई से डीए का नकद भुगतान सुनिश्चित किया गया है।

इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार की जेब पर सालाना करीब 1230 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स की खुशियों की कीमत क्या होती है, यह राजस्थान सरकार ने साफ कर दिया।

राजस्थान के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इस बढ़ोतरी से बेहद खुश हैं। कई लोगों ने कहा कि महंगाई की मार से निजात मिलेगी और परिवार का बजट संभल जाएगा। बाजार की बढ़ती कीमतों के बीच यह 3% का बढ़ा हुआ डीए किसी राहत भरे झोंके से कम नहीं।

विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयास से कर्मचारियों और पेंशनर्स की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है और सरकारी सेवा प्रणाली में संतुलन बना रहता है।

राजस्थान सरकार ने इस कदम से यह भी संदेश दिया है कि कर्मचारी और पेंशनर्स राज्य की प्राथमिकता हैं। बढ़ा हुआ डीए उनके जीवन में राहत का पैकेज लेकर आया है। जुलाई से लागू होने वाला यह डीए अब कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब में सीधे राहत की हवा भर देगा।