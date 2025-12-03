क्या राजस्थान में अब अपराधियों को जेल नहीं होगी? जानिए कैबिनेट की बैठक में क्या-क्या लिए गए फैसले

संक्षेप: राजस्थान में कानून और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को सीएमओ में हुई कैबिनेट बैठक में ‘राजस्थान जन विश्वास अधिनियम संशोधन-2025’ को मंजूरी दी गई।

राजस्थान में कानून और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को सीएमओ में हुई कैबिनेट बैठक में ‘राजस्थान जन विश्वास अधिनियम संशोधन-2025’ को मंजूरी दी गई। इस संशोधन के तहत तीन कानूनों में सजा के प्रावधान को हटाकर केवल जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि सरकार का लक्ष्य आमजन के लिए “ईज ऑफ लिविंग” और “ईज ऑफ बिजनेस” सुनिश्चित करना है। अब इन कानूनों में अपराध पर जेल की बजाय केवल आर्थिक दंड लागू होगा।

कैबिनेट ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन की समय सीमा भी बढ़ाने का फैसला किया। पहले मृतक कर्मचारी के परिवार को 90 दिनों के भीतर आवेदन करना होता था, अब इसे बढ़ाकर 180 दिन (6 महीने) कर दिया गया है।

जल बर्बादी और सीवरेज उल्लंघन पर भी सजा का प्रावधान हटा दिया गया है। जयपुर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अधिनियम-2018 में अब केवल जुर्माना लगेगा। इसमें जल की बर्बादी, गैर-घरेलू उपयोग, सीवरेज लाइन में रुकावट डालने या बिना अनुमति कनेक्शन जोड़ने पर जेल का प्रावधान हटाकर आर्थिक दंड लागू किया जाएगा।

इसी तरह राजस्थान राज्य सहायता (उद्योग) अधिनियम-1961 में बहीखाता, खाते या दस्तावेज निरीक्षण के लिए प्रस्तुत न करने पर जेल का प्रावधान हटाकर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

वन विभाग से जुड़े मामलों में भी बदलाव हुआ है। वन अधिनियम-1953 के तहत वन भूमि में मवेशी चराने पर अब जेल नहीं, केवल जुर्माना ही लगाया जाएगा। यह कदम विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीणों के लिए लाभकारी माना गया है।

वन संपदा को नुकसान पहुंचाने या जंगल से लकड़ी काटने पर भी पहले छह महीने की सजा का प्रावधान था। संशोधन के बाद इसे हटा कर 5000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं पेड़ काटने पर जुर्माना 10 गुना बढ़ाकर पहली बार 1000 रुपए और दूसरी बार 2000 रुपए कर दिया गया है।

भर्ती परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट की वैधता भी बढ़ाई गई है। पहले यह 6 माह तक ही मान्य थी, अब इसे एक साल कर दिया गया है। इसका मतलब है कि किसी भी भर्ती में पद खाली रहने पर वेटिंग लिस्ट से एक साल तक पद भरे जा सकते हैं।

इसके अलावा, किशनगढ़ एयरपोर्ट को जयपुर एयरपोर्ट का विकल्प बनाने के लिए कैबिनेट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को 15 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटन की मंजूरी दी। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि यह कदम जयपुर एयरपोर्ट के अतिरिक्त विकल्प के तौर पर किशनगढ़ को विकसित करने की दिशा में है।