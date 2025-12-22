Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan gold mine auction banswara udaipur two blocks
बांसवाड़ा-उदयपुर में छिपे सोने के भंडार खोलने की तैयारी, राजस्थान सरकार ने दो गोल्ड ब्लॉक्स की नीलामी दोबारा शुरू की

बांसवाड़ा-उदयपुर में छिपे सोने के भंडार खोलने की तैयारी, राजस्थान सरकार ने दो गोल्ड ब्लॉक्स की नीलामी दोबारा शुरू की

संक्षेप:

राजस्थान सरकार ने राज्य की खनिज संपदा को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में स्थित दो बड़े गोल्ड माइन ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू कर दिया है।

Dec 22, 2025 10:04 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान सरकार ने राज्य की खनिज संपदा को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में स्थित दो बड़े गोल्ड माइन ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू कर दिया है। इससे पहले असफल रही नीलामी के बाद अब नए सिरे से ऑक्शन के जरिए राजस्थान को देश के स्वर्ण-उत्पादक राज्यों की सूची में शामिल करने की तैयारी की जा रही है।

खान एवं भूविज्ञान विभाग (Department of Mines and Geology) की ओर से कांकरीया गारा गोल्ड ब्लॉक (बांसवाड़ा) और डुगोचा (सलूंबर) गोल्ड ब्लॉक (उदयपुर) के लिए कंपोजिट लाइसेंस के तहत डिजिटल बोलियां आमंत्रित की गई हैं। विभाग के अनुसार, इन दोनों ब्लॉक्स के लिए तकनीकी बोलियां 2 जनवरी 2026 को खोली जाएंगी। इसके बाद पात्र कंपनियों का चयन कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

बांसवाड़ा जिले के घाटोल तहसील में स्थित कांकरीया गारा गोल्ड ब्लॉक करीब 205 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रारंभिक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के मुताबिक, इस क्षेत्र में 12 लाख टन से अधिक स्वर्ण अयस्क होने का अनुमान है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यहां व्यावसायिक स्तर पर खनन शुरू होता है, तो यह क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान के लिए आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

वहीं उदयपुर जिले के सलूंबर क्षेत्र में स्थित डुगोचा गोल्ड ब्लॉक आकार और संभावनाओं के लिहाज से और भी बड़ा माना जा रहा है। यह ब्लॉक करीब 472 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 17.4 लाख टन से अधिक सोने के संसाधन होने का अनुमान है। यहां सोने की औसत ग्रेड 1.63 ग्राम प्रति टन बताई गई है। अधिकारियों के अनुसार, मौजूदा आकलन के आधार पर इस ब्लॉक में मौजूद सोने का इन-सीटू मूल्य लगभग 1,410 करोड़ रुपये आंका गया है।

यह दोनों प्रोजेक्ट पूरी तरह नए नहीं हैं। इससे पहले भी सरकार ने इन गोल्ड ब्लॉक्स की नीलामी कराई थी, लेकिन विजेता कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में अनियमितताएं पाए जाने के बाद पूरी प्रक्रिया को रद्द करना पड़ा था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछली बार की गई गलतियों से सबक लेते हुए इस बार नीलामी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सख्त निगरानी में पूरा किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की तकनीकी या प्रशासनिक खामी न रहे।

राज्य सरकार का मानना है कि इन गोल्ड माइन ब्लॉक्स के सफल ऑक्शन से न केवल खनिज क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही, इससे राज्य के राजस्व में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि यह परियोजनाएं जमीन पर उतरती हैं, तो राजस्थान की पहचान केवल जिंक, कॉपर और लाइमस्टोन जैसे खनिजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्य सोने के उत्पादन के क्षेत्र में भी एक नया अध्याय लिख सकेगा।

