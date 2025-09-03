rajasthan goga devotees python around neck snake on palm stunts fair किसी ने अजगर गले में डाला, किसी ने नाग हथेली पर सजाया,राजस्थान में गोगा भक्तों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान में चूरू की धरती पर इस बार का तेजा दशमी और गोगामेड़ी मेला किसी जादुई उत्सव से कम नहीं रहा। जहां एक ओर मंदिरों की घंटियों की गूंज, लोकगीतों की धुन और भजनों का रसिक रंग फैला हुआ था

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, चूरूWed, 3 Sep 2025 09:12 AM
राजस्थान में चूरू की धरती पर इस बार का तेजा दशमी और गोगामेड़ी मेला किसी जादुई उत्सव से कम नहीं रहा। जहां एक ओर मंदिरों की घंटियों की गूंज, लोकगीतों की धुन और भजनों का रसिक रंग फैला हुआ था, वहीं दूसरी ओर सर्पों संग भक्तों का हैरतअंगेज जलवा हर किसी की धड़कनें तेज कर गया।

ज़रा सोचिए… हजारों की भीड़, देर रात तक चलता भक्ति महाकुंभ और बीच में मंच पर या मेले के चौक में भक्त अपने-अपने निशानों के साथ आते हुए, और तभी अचानक सामने आते हैं सांप और गोयरा! भक्त बिना डरे उन्हें गले लगाते, हाथों पर लहराते और करतब दिखाते। किसी ने अजगर को गले की माला बना लिया तो किसी ने फन उठाए नाग को हथेली पर सजाकर पूरे मेले को दंग कर दिया।

लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं—कोई मोबाइल से वीडियो बनाने में जुटा, तो कोई इस अद्भुत दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। बच्चे मां की उंगलियां कसकर पकड़ते रहे, बुजुर्ग आश्चर्य से देखते रह गए और युवाओं के चेहरों पर केवल एक ही भाव था—“वाह, ये तो गजब है!”

गोगा भक्तों की इस अनोखी आस्था में डर कहीं दिखाई नहीं दिया, बल्कि हर करतब में बाबा गोगाजी और वीर तेजाजी महाराज की कृपा का अहसास झलकता रहा। ढोल-ताशों की गूंज और जयकारों के बीच जब सांपों संग भक्त नाचते-थिरकते दिखे, तो लगा मानो भक्ति और बहादुरी का संगम सजीव रूप ले चुका हो।

मेला सिर्फ श्रद्धा का नहीं, रोमांच और हैरत का भी बन गया। रात जैसे-जैसे गहराती गई, वैसे-वैसे माहौल और भी तीव्र होता गया। किसी को भजनों की धुन खींच रही थी, तो किसी को सर्पों का अद्भुत खेल आकर्षित कर रहा था।

आखिर में जब हजारों की भीड़ ने एक स्वर में जयकारा लगाया—“जय गोगाजी! जय तेजाजी!”—तो पूरा चूरू गूंज उठा। ये मेला साबित कर गया कि यहां की परंपराएं सिर्फ भक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि साहस, आस्था और रोमांच का संगम भी हैं।

