राजस्थान में गिरल माइंस आंदोलन के पीछे क्या है असली वजह? जानिए कैसे बढ़ा विवाद
राजस्थान के बाड़मेर जिले के थुम्बली और गिरल गांवों में पिछले 40 दिनों से चल रहा गिरल माइंस आंदोलन मंगलवार को उस समय अचानक उग्र हो गया, जब शिव विधायक Ravindra Singh Bhati ने विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने सिर पर पेट्रोल उड़ेल लिया।
राजस्थान के बाड़मेर जिले के थुम्बली और गिरल गांवों में पिछले 40 दिनों से चल रहा गिरल माइंस आंदोलन मंगलवार को उस समय अचानक उग्र हो गया, जब शिव विधायक Ravindra Singh Bhati ने विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने सिर पर पेट्रोल उड़ेल लिया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन और समर्थकों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए पेट्रोल साफ कर दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद पुलिस ने विधायक भाटी को हिरासत में ले लिया।
दरअसल, यह पूरा विवाद राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड (RSMML) की गिरल स्थित आधुनिक ओपनकास्ट लिग्नाइट खदान से जुड़ा हुआ है। स्थानीय श्रमिक, ड्राइवर और ऑपरेटर लंबे समय से रोजगार और श्रमिक अधिकारों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। विधायक रविंद्र सिंह भाटी इन मजदूरों के समर्थन में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं।
500 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे भाटी
मंगलवार को विधायक भाटी करीब 500 वाहनों के विशाल काफिले के साथ बाड़मेर कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि मजदूरों की मांगें पूरी नहीं हुईं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान भाटी अपने बैग में पेट्रोल की बोतल लेकर पहुंचे थे। आंदोलन के बीच अचानक उन्होंने पेट्रोल अपने सिर पर उड़ेल लिया, जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
पुलिस और समर्थकों ने तुरंत उन्हें संभाला और हिरासत में लेकर वहां से हटाया। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं।
क्या है गिरल माइंस आंदोलन?
गिरल माइंस आंदोलन की जड़ स्थानीय लोगों की रोजगार और जमीन से जुड़ी मांगों में बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, वर्षों पहले लिग्नाइट खदान स्थापित करने के लिए स्थानीय किसानों से हजारों बीघा जमीन अधिग्रहित की गई थी। उस समय प्रभावित परिवारों और युवाओं को स्थायी रोजगार देने का आश्वासन दिया गया था।
मजदूरों का आरोप है कि पिछले 20-25 वर्षों से खदान में कार्य कर रहे स्थानीय कर्मचारियों को नई ठेकेदार कंपनी द्वारा हटाया जा रहा है। श्रमिकों का कहना है कि उन्हें बिना उचित कारण रोजगार से बाहर किया जा रहा है।
इसके अलावा स्थानीय लोग खदान क्षेत्र में प्रदूषण, खेतों में डंपिंग और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर भी नाराज हैं। इन मुद्दों को लेकर श्रमिकों ने हड़ताल शुरू कर दी थी, जो धीरे-धीरे बड़े आंदोलन में बदल गई।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ा विवाद
इस मामले में परिवहन का ठेका लेने वाली मेसर्स श्री मोहनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कंपनी ने आरोप लगाया था कि हड़ताल के कारण खदान का काम प्रभावित हो रहा है और आर्थिक नुकसान हो रहा है।
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गिरल माइंस से लिग्नाइट के वैध परिवहन कार्य को तुरंत शुरू कराने के निर्देश दिए। साथ ही बाड़मेर पुलिस प्रशासन को कंपनी के वाहनों, कर्मचारियों और ड्राइवरों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के आदेश भी दिए गए। कोर्ट ने यह भी कहा कि परिवहन कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
मजदूरों की क्या हैं प्रमुख मांगें?
आंदोलन कर रहे श्रमिकों की प्रमुख मांगों में पुराने कर्मचारियों की पुनर्बहाली, 8 घंटे की निर्धारित ड्यूटी, नियमों के तहत वेतन और सुविधाएं तथा जमीन देने वाले परिवारों के लिए सुरक्षित भविष्य और सम्मान शामिल हैं।
वहीं, विधायक रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि स्थानीय लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी ओर प्रशासन हालात को नियंत्रित करने में जुटा हुआ है। फिलहाल गिरल माइंस क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और धरना-प्रदर्शन जारी है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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