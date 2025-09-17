rajasthan gehlot phone tapping challenge बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते! 24 घंटे लग गए ; फोन टैपिंग मामले में गहलोत को किसने दी चुनौती, Jaipur Hindi News - Hindustan
बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते! 24 घंटे लग गए ; फोन टैपिंग मामले में गहलोत को किसने दी चुनौती

राजस्थान की राजनीति में फिर हलचल मची है। फोन टैपिंग और सरकार गिराने की साजिश के आरोपों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व OSD लोकेश शर्मा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरWed, 17 Sep 2025 12:07 PM
राजस्थान की राजनीति में फिर हलचल मची है। फोन टैपिंग और सरकार गिराने की साजिश के आरोपों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व OSD लोकेश शर्मा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। यह विवाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों दोनों में चर्चा का विषय बन गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया था। इसके बाद, उनके पूर्व OSD लोकेश शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर प्रतिक्रिया दी और गहलोत पर तीखा तंज कसा। उन्होंने लिखा, “बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते… 24 घंटे लग गए बहुत किरकिरी और भारी दबाव के बाद खुद को सही बताने के लिए प्रतिक्रिया देने में।”

लोकेश शर्मा ने गहलोत को खुली चुनौती दी कि यदि उनके पास अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट के खिलाफ सरकार गिराने की साजिश के सबूत हैं, तो उन्हें जनता के सामने पेश किया जाना चाहिए। शर्मा ने लिखा, “कल अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो सबूत आपके पास हैं, उन्हें प्रदेश और देश की जनता के सामने सार्वजनिक कर दीजिए।”

फोन टैपिंग मामले को लेकर शर्मा ने कई तीखे सवाल उठाए। उन्होंने पूछा:

• फोन टेप किसने करवाया?

• ऑडियो सर्कुलेट करने के लिए दिए गए पेन ड्राइव कहां से आए?

• फोन टेप लीगल तरीके से करवाई गई थी या नहीं?

• पेन ड्राइव, लैपटॉप और फोन डिवाइस सहित सबूत नष्ट करने के निर्देश क्यों दिए गए?

• मुख्यमंत्री होते हुए भी सरकार गिराने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

शर्मा ने कहा कि आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। असली सवाल यह है कि सबूत और तथ्य जनता के सामने कब आएंगे। उनके इस कदम ने राजनीतिक गलियारों में गर्मी बढ़ा दी है और राजस्थान की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है।

राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि इस पोस्ट के बाद गहलोत की अगली प्रतिक्रिया पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल हो रही है और जनता में तेज प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत फोन टैपिंग और सरकार गिराने की साजिश पर क्या सफाई पेश करेंगे।

लोकेश शर्मा ने आरोप लगाने की बजाय गहलोत से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तथ्यों और सबूतों को सामने लाने की चुनौती दी।

प्रदेश की जनता अब गहलोत की अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अपनी सफाई में कौन-कौन से सबूत सार्वजनिक करते हैं और जनता के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं।

