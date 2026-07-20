राजस्थान में गर्मी ने फिर दिखाए तेवर; जिलों में पारा 41°C पार, 24 जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश

राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है और इसका असर अब साफ तौर पर महसूस होने लगा है। कई जिलों में बारिश थमने से उमस और गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रविवार को बीकानेर संभाग सबसे ज्यादा गर्म रहा, जहां तीन जिलों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। हालांकि, शाम होते-होते जयपुर, अलवर और दौसा समेत कुछ इलाकों में हल्की बारिश ने मौसम को थोड़ा राहतभरा बना दिया।

इधर, मौसम विभाग ने सोमवार को राज्य के 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले तीन दिन तक कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

बीकानेर संभाग सबसे गर्म, चूरू बना सबसे तपता शहर कमजोर पड़े मानसून का सबसे ज्यादा असर बीकानेर संभाग में देखने को मिला। रविवार को चूरू 41.6 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। इसके अलावा श्रीगंगानगर में 41.4 डिग्री और बीकानेर में 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। फतेहपुर का पारा भी 40 डिग्री के करीब पहुंच गया।

दौसा में 39.1, फलोदी में 39, झुंझुनूं में 38.9, सीकर में 38.5 और अलवर में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। दिनभर तेज धूप और उमस के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया।

इन जिलों में हुई हल्की बारिश, लेकिन झमाझम का इंतजार जारी पिछले 24 घंटे के दौरान झुंझुनूं, सीकर, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, जयपुर, दौसा, करौली, बूंदी और अजमेर में बादलों की आवाजाही बनी रही। माउंट आबू में 2.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि चित्तौड़गढ़ में हल्की बूंदाबांदी हुई।

अलवर जिले के माधोगढ़, नटनी का बारा, कुशलगढ़, अकबरपुर और सिलीसेढ़ जैसे इलाकों में रिमझिम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। हालांकि, राज्य के अधिकांश हिस्सों में अब भी अच्छी बारिश का इंतजार बना हुआ है।

जयपुर में दिन का तापमान घटा, लेकिन रातें हुईं ज्यादा गर्म राजधानी जयपुर में रविवार को अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले की तुलना में करीब एक डिग्री कम रहा। इससे दिन में कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन रात की गर्मी बढ़ गई। न्यूनतम तापमान बढ़कर 30.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिससे लोगों को उमस भरी रात का सामना करना पड़ा।

अजमेर और कोटा में किसानों की बढ़ी चिंता अजमेर में पिछले करीब 10 दिनों से अच्छी बारिश नहीं हुई है। रविवार को दिनभर तेज धूप और उमस बनी रही। अधिकतम तापमान 36.7 और न्यूनतम 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मानसून फिर सक्रिय हो सकता है।

कोटा में भी बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम 29.1 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा नहीं चलने से उमस बनी रही। खेतों में बारिश नहीं पहुंचने से किसानों की चिंता बढ़ने लगी है।

जोधपुर और उदयपुर में भी उमस का असर जोधपुर में रविवार को अधिकतम तापमान 37.6 और न्यूनतम 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 21 जुलाई तक मौसम शुष्क रह सकता है, जबकि 22 से 24 जुलाई के बीच बारिश की संभावना है।

उदयपुर में दिन का तापमान घटकर 31.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, लेकिन उमस कम नहीं हुई। इसका असर पर्यटन पर भी दिखाई दिया और कई प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या सामान्य से कम रही।

अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की संभावना है।