राजस्थान में 3 करोड़ के गांजे की बड़ी खेप पकड़ी, उड़ीसा से ट्रक में भरकर लाई जा रही थी

Jan 10, 2026 03:37 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत टोंक पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उड़ीसा से ट्रक में भरकर राजस्थान लाई जा रही करीब 3 करोड़ रुपए कीमत की गांजे की खेप को टोंक डीएसटी टीम ने पकड़ लिया है। यह गांजा प्रदेश के टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में सप्लाई किया जाना था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रक चालक समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

यह कार्रवाई शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे के बाद जयपुर-कोटा नेशनल हाईवे-52 पर की गई। डीएसटी टीम को पहले से ही मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि उड़ीसा से भारी मात्रा में गांजा ट्रक के जरिए राजस्थान लाया जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए डीएसटी ने तत्काल नाकाबंदी करवाई और संदिग्ध ट्रक को रोका।

ट्रक की तलाशी में निकला 500 किलो गांजा

डीएसटी प्रभारी ओमप्रकाश ने बताया कि ट्रक को रोकने के बाद जब चालक और उसके साथ मौजूद व्यक्ति से पूछताछ की गई तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद पुलिस टीम ने ट्रक की सघन तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रक में कट्टों के भीतर छिपाकर रखा गया करीब 500 किलो गांजा बरामद किया गया।

प्राथमिक आकलन में जब्त गांजे की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर ही गांजे को जब्त कर लिया और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया।

उड़ीसा से देवली के हनुमान नगर तक पहुंचानी थी खेप

पुलिस जांच में सामने आया है कि गांजे की यह खेप उड़ीसा से ट्रक में भरकर लाई गई थी और इसे टोंक जिले के देवली क्षेत्र के हनुमान नगर इलाके में पहुंचाया जाना था। वहां से इसे छोटे-छोटे सप्लायरों के माध्यम से अलग-अलग जिलों में वितरित करने की योजना थी।

जांच एजेंसियों के अनुसार देवली के हनुमान नगर इलाके को इस खेप का ट्रांजिट प्वाइंट बनाया गया था, जहां से गांजे को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर आगे सप्लाई किया जाना था। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हनुमान नगर में यह गांजा किस व्यक्ति या गिरोह को सौंपा जाना था।

अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक में होनी थी सप्लाई

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि देवली पहुंचने के बाद इस गांजे को अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक जिलों में खपाया जाना था। इसके लिए स्थानीय स्तर पर सक्रिय छोटे तस्करों और हैंडलरों का नेटवर्क तैयार किया गया था।

पुलिस को शक है कि यह गिरोह लंबे समय से उड़ीसा और अन्य पूर्वी राज्यों से नशीले पदार्थ मंगाकर राजस्थान के विभिन्न जिलों में सप्लाई कर रहा था। इस नेटवर्क में ट्रक चालक से लेकर स्थानीय सप्लायर और बड़े तस्कर तक शामिल हो सकते हैं।

एनडीपीएस एक्ट में केस, गिरोह की कड़ियां तलाश रही पुलिस

पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस तस्करी के पीछे कौन-सा बड़ा गिरोह काम कर रहा है और इसके तार किन-किन राज्यों से जुड़े हुए हैं।

डीएसटी और स्थानीय पुलिस की टीमें अब यह भी जांच कर रही हैं कि इससे पहले इस गिरोह ने कितनी बार गांजे या अन्य नशीले पदार्थों की सप्लाई की है। ट्रक के रूट, मोबाइल कॉल डिटेल्स और वित्तीय लेन-देन की भी पड़ताल की जा रही है।

नशे के खिलाफ बड़ी सफलता

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई राजस्थान में नशे के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार है। 500 किलो गांजे की बरामदगी से साफ है कि तस्कर राज्य में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थ खपाने की तैयारी में थे। समय रहते कार्रवाई होने से तीन जिलों में नशे की बड़ी खेप पहुंचने से पहले ही रोक लगा दी गई।

फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच में जुटी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है।

