Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan gangwar jhunjhunu historysheeter firing news today
3 किलोमीटर तक गूंजती रहीं गोलियां,राजस्थान गैंगवार में हिस्ट्रीशीटर सहित दो की मौत, पुलिस ने 2 को दबोचा

झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ उपखंड में शुक्रवार सुबह खूनी गैंगवार ने पूरे इलाके को दहला दिया। गोठड़ा थाना क्षेत्र के खिरोड़ गांव में हुई इस वारदात में दो कुख्यात बदमाश हिस्ट्रीशीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत उर्फ गोलू स्वामी और सुनील सुंडा की मौत हो गई।

Dec 12, 2025 09:15 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नवलगढ़
झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ उपखंड में शुक्रवार सुबह खूनी गैंगवार ने पूरे इलाके को दहला दिया। गोठड़ा थाना क्षेत्र के खिरोड़ गांव में हुई इस वारदात में दो कुख्यात बदमाश—हिस्ट्रीशीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत उर्फ गोलू स्वामी और सुनील सुंडा की मौत हो गई। जबकि मुख्य विवाद का केंद्र बताए जा रहे हिस्ट्रीशीटर रविंद्र कटेवा गोलीबारी के बाद से फरार हो गया है। घटना सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है, जब ग्रामीणों ने अचानक हुई फायरिंग और पीछा-पकड़ की घटनाओं को अपनी आंखों से होते देखा।

ग्रामीणों के अनुसार सुबह करीब 9 बजे रविंद्र कटेवा अपने घर कैमरी की ढाणी में मौजूद था। उसके साथ सुनील सुंडा भी वहीं बैठा था। तभी एक स्विफ्ट कार आकर रुकी। कार में बैठे हिस्ट्रीशीटर कृष्णकांत उर्फ गोलू स्वामी और उसके तीन साथी सीधे रविंद्र कटेवा पर फायरिंग करने लगे। अचानक गोलियों की बौछार देख रविंद्र कटेवा नीचे झुककर किसी तरह बच गया।

फायरिंग के बाद हमला करने वाला गैंग तेजी से कार में बैठकर भागने लगा, लेकिन सुनील सुंडा ने गाड़ी का स्टेयरिंग पकड़ लिया और उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी दौरान कृष्णकांत और उसके साथियों ने सुनील पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से वह वहीं गिर पड़ा। गंभीर घायल सुनील को बाद में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

हमलावरों की कार हड़बड़ाहट में मुख्य सड़क की बजाय कच्चे रास्ते में चली गई। आगे रास्ता नहीं मिलने पर चारों आरोपी गाड़ी छोड़कर खेतों की तरफ पैदल भागने लगे। इस बीच सूचना मिलते ही रविंद्र कटेवा और उसके कुछ सहयोगी भी पीछे लग गए।

लगभग 3 किलोमीटर दूर तुर्काणी जोहड़ी के पास दोनों गैंग आमने-सामने आ गए। यहां दोबारा फायरिंग हुई, जिसमें कृष्णकांत की मौके पर ही मौत हो गई। उसका शव जमीन पर पड़ा मिला। वारदात के बाद रविंद्र कटेवा फिर से फरार हो गया।

वारदात के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने भाग रहे दो बदमाशों पिंटू और राजेंद्र हटवास को पकड़ लिया। नाराज भीड़ ने दोनों की पिटाई कर दी। पुलिस ने उन्हें भी कब्जे में लेकर सीकर रेफर कराया है। दोनों से पूछताछ जारी है।

सूचना पर एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय, एएसपी देवेंद्र सिंह राजावत, गोठड़ा थाने के सीआई धर्मेंद्र मीणा और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर फोरेंसिक टीम को बुलाया। कृष्णकांत के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रविंद्र कटेवा और कृष्णकांत के बीच पुरानी रंजिश थी या फिर कृष्णकांत किसी सुपारी के तहत रविंद्र को मारने आया था। पुलिस दोनों एंगल पर जांच कर रही है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों गैंगों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था।

पूरे क्षेत्र में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने आशंका जताई है कि गैंगवार का सिलसिला किसी पुराने विवाद का हिस्सा हो सकता है, इसलिए गांव में लगातार गश्त बढ़ा दी गई है। मामले में गिरफ्तारी और घटनाक्रम की पूरी सच्चाई सामने आने में अभी समय लग सकता है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें

