राजस्थान के गंगानगर से BJP विधायक जयदीप बिहाणी से मारपीट; 3 गिरफ्तार

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में जनसुनवाई के दौरान उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई, जब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक जयदीप बिहाणी के साथ कथित रूप से मारपीट की घटना सामने आई। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में जनसुनवाई के दौरान उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई, जब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक जयदीप बिहाणी के साथ कथित रूप से मारपीट की घटना सामने आई। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना की जांच जारी है और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत पड़ताल की जा रही है।

जनसुनवाई के दौरान हुआ हमला मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना जवाहर नगर इलाके स्थित एसडी बिहाणी कॉलेज में आयोजित जनसुनवाई के दौरान हुई। विधायक जयदीप बिहाणी ने आरोप लगाया कि पूर्वाह्न करीब 11 बजे चल रही सुनवाई के बीच तीन लोगों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में विधायक को आंख और चेहरे पर चोटें आईं, साथ ही उनका चश्मा भी टूट गया।

सहायक अभियंता पर आरोप विधायक बिहाणी ने दावा किया कि राजस्थान शहरी बुनियादी ढांचा विकास परियोजना (RUIDP) के एक सहायक अभियंता ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने सहायक अभियंता जगनलाल बैरवा, परियोजना प्रबंधक शाहनवाज और सोहेल परमार को गिरफ्तार किया है।

बताया जा रहा है कि सोहेल परमार निजी कंपनी ‘लार्सन एंड टुब्रो’ से जुड़ा योजना प्रबंधक है।

पुलिस जांच में जुटी थानाधिकारी देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उन्होंने कहा कि यह भी जांच का विषय है कि क्या घटना से पहले किसी प्रकार की कहासुनी या गाली-गलौच हुई थी, और क्या इस दौरान अधिकारियों पर भी हमला किया गया। पुलिस पूरे मामले को सभी पहलुओं से खंगाल रही है।

पानी की समस्या पर बुलाई गई थी बैठक यह जनसुनवाई शहर के कई इलाकों—जैसे पुरानी आबादी और करणपुर रोड—में पेयजल आपूर्ति की समस्या को लेकर आयोजित की गई थी। स्थानीय लोगों को पिछले कई दिनों से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसके समाधान के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। हालांकि, समस्या के समाधान की बजाय यह बैठक विवाद और मारपीट की घटना में बदल गई।

विपक्ष का सरकार पर हमला इस घटना को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना को राज्य में बढ़ती अराजकता का प्रतीक बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि यदि एक सत्ताधारी विधायक के साथ इस तरह की घटना हो सकती है, तो आम जनता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।