Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राजस्थान के गंगानगर से BJP विधायक जयदीप बिहाणी से मारपीट; 3 गिरफ्तार

May 01, 2026 10:43 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में जनसुनवाई के दौरान उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई, जब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक जयदीप बिहाणी के साथ कथित रूप से मारपीट की घटना सामने आई। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

राजस्थान के गंगानगर से BJP विधायक जयदीप बिहाणी से मारपीट; 3 गिरफ्तार

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में जनसुनवाई के दौरान उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई, जब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक जयदीप बिहाणी के साथ कथित रूप से मारपीट की घटना सामने आई। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना की जांच जारी है और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत पड़ताल की जा रही है।

जनसुनवाई के दौरान हुआ हमला

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना जवाहर नगर इलाके स्थित एसडी बिहाणी कॉलेज में आयोजित जनसुनवाई के दौरान हुई। विधायक जयदीप बिहाणी ने आरोप लगाया कि पूर्वाह्न करीब 11 बजे चल रही सुनवाई के बीच तीन लोगों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में विधायक को आंख और चेहरे पर चोटें आईं, साथ ही उनका चश्मा भी टूट गया।

सहायक अभियंता पर आरोप

विधायक बिहाणी ने दावा किया कि राजस्थान शहरी बुनियादी ढांचा विकास परियोजना (RUIDP) के एक सहायक अभियंता ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने सहायक अभियंता जगनलाल बैरवा, परियोजना प्रबंधक शाहनवाज और सोहेल परमार को गिरफ्तार किया है।

बताया जा रहा है कि सोहेल परमार निजी कंपनी ‘लार्सन एंड टुब्रो’ से जुड़ा योजना प्रबंधक है।

पुलिस जांच में जुटी

थानाधिकारी देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उन्होंने कहा कि यह भी जांच का विषय है कि क्या घटना से पहले किसी प्रकार की कहासुनी या गाली-गलौच हुई थी, और क्या इस दौरान अधिकारियों पर भी हमला किया गया। पुलिस पूरे मामले को सभी पहलुओं से खंगाल रही है।

पानी की समस्या पर बुलाई गई थी बैठक

यह जनसुनवाई शहर के कई इलाकों—जैसे पुरानी आबादी और करणपुर रोड—में पेयजल आपूर्ति की समस्या को लेकर आयोजित की गई थी। स्थानीय लोगों को पिछले कई दिनों से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसके समाधान के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। हालांकि, समस्या के समाधान की बजाय यह बैठक विवाद और मारपीट की घटना में बदल गई।

विपक्ष का सरकार पर हमला

इस घटना को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना को राज्य में बढ़ती अराजकता का प्रतीक बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि यदि एक सत्ताधारी विधायक के साथ इस तरह की घटना हो सकती है, तो आम जनता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

गहलोत ने सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने की मांग की।

वहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है और अब सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी सुरक्षित नहीं हैं। जूली ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब दिनदहाड़े विधायक के साथ मारपीट हो सकती है, तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या हाल होगा।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan BJP Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।