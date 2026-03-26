राजस्थान में पेट्रोल-डीजल महंगा, 900 से ज्यादा पंपों पर बढ़ीं कीमतें, जानें कितना लगा झटका

राजस्थान में आम जनता पर महंगाई का एक और असर देखने को मिला है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी Nayara Energy ने प्रदेशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है।

राजस्थान में आम जनता पर महंगाई का एक और असर देखने को मिला है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी Nayara Energy ने प्रदेशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने पेट्रोल के दाम में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है। नई दरें गुरुवार सुबह से लागू हो चुकी हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अब पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है।

900 से अधिक पेट्रोल पंपों पर असर राज्य में नायरा एनर्जी के करीब 900 से अधिक पेट्रोल पंप संचालित हैं। इन सभी पंपों पर नई कीमतें लागू होने के बाद बड़ी संख्या में वाहन चालकों पर सीधा असर पड़ा है। खासतौर पर रोजाना पेट्रोल-डीजल पर निर्भर रहने वाले लोग, जैसे कि ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, छोटे व्यापारी और निजी वाहन उपयोगकर्ता, इस बढ़ोतरी से प्रभावित हो रहे हैं।

ट्रांसपोर्ट और ऑटो सेक्टर पर बढ़ेगा दबाव कीमतों में इस इजाफे का सबसे ज्यादा असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ट्रक ऑपरेटर, टैक्सी चालक और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के लिए संचालन लागत बढ़ जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर आने वाले दिनों में किराए और माल ढुलाई दरों में भी देखने को मिल सकता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

कंपनी के फैसले के पीछे ये कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ऑपरेटिंग लागत में वृद्धि को प्रमुख कारण माना जा रहा है। हालांकि कंपनी की ओर से इस संबंध में कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ऊर्जा बाजार के जानकारों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में बदलाव का सीधा असर प्राइवेट कंपनियों के रिटेल रेट पर पड़ता है।

डीलर बोले- कंपनी के फैसले के अनुसार बढ़ाए दाम राजस्थान में नायरा पेट्रोल पंप डीलर महेश राणा ने बताया कि कंपनी के निर्देश के अनुसार ही कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट डीलर होने के कारण उन्हें पेट्रोल और डीजल ऊंची कीमत पर ही उपलब्ध होता है, इसलिए उसी के अनुरूप रेट तय किए जाते हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्राइवेट कंपनियों को सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता, जिससे लागत और बढ़ जाती है और इसका असर सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

देशभर में बड़ा नेटवर्क, असर व्यापक नायरा एनर्जी का देशभर में करीब 6700 से ज्यादा पेट्रोल पंपों का नेटवर्क है। ऐसे में राजस्थान में कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक स्तर पर असर डाल सकता है। हालांकि फिलहाल सरकारी तेल कंपनियों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे उपभोक्ताओं के पास विकल्प मौजूद है।

आम जनता की बढ़ी चिंता ईंधन की कीमतों में इस बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पहले से ही महंगाई से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए यह एक और आर्थिक दबाव साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में अगर अन्य कंपनियां भी इसी तरह कीमतें बढ़ाती हैं, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।