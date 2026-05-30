राजस्थान में फ्यूल को लेकर गुड न्यूज, हड़ताल टली; अब 1 जून को होगी बड़ी बैठक

राजस्थान के करोड़ों उपभोक्ताओं, किसानों और वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आगामी 1 जून से प्रस्तावित पेट्रोल पंप संचालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को फिलहाल 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है।

राजस्थान के करोड़ों उपभोक्ताओं, किसानों और वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आगामी 1 जून से प्रस्तावित पेट्रोल पंप संचालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को फिलहाल 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (आरपीडीए) और तेल कंपनियों के बीच पिछले कई दिनों से चल रहे विवाद के बीच यह फैसला लिया गया है। हड़ताल टलने से प्रदेश में संभावित ईंधन संकट और पेट्रोल-डीजल की किल्लत का खतरा फिलहाल समाप्त हो गया है।

राजेंद्र राठौड़ की मध्यस्थता से बनी सहमति पेट्रोल पंप संचालकों और तेल कंपनियों के बीच बढ़ते विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष Rajendra Rathore ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। उन्होंने पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर दोनों पक्षों के बीच संवाद का रास्ता निकाला।

सूत्रों के अनुसार, राठौड़ द्वारा दिए गए आश्वासन और सरकार की ओर से सकारात्मक पहल के बाद डीलर्स एसोसिएशन ने आम जनता की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए आंदोलन को 15 दिनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। इससे लाखों वाहन चालकों और किसानों को बड़ी राहत मिली है।

1 जून को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी उच्च स्तरीय बैठक हड़ताल स्थगित होने के साथ ही अब इस पूरे मामले के समाधान की जिम्मेदारी सरकार पर आ गई है। दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति के तहत 1 जून को राज्य की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में पेट्रोलियम डीलर्स की विभिन्न मांगों और शिकायतों पर विस्तार से चर्चा होगी। माना जा रहा है कि सरकार डीलर्स, तेल कंपनियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकर विवाद के स्थायी समाधान का प्रयास करेगी, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो।

किन मुद्दों को लेकर था विवाद? राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि तेल कंपनियां पेट्रोल पंप संचालकों पर ब्रांडेड ईंधन बेचने का दबाव बना रही हैं। इसके अलावा कृषि सीजन के दौरान किसानों को ड्रम में डीजल उपलब्ध कराने पर कथित प्रतिबंध को लेकर भी डीलर्स ने नाराजगी जताई थी।

एसोसिएशन का कहना था कि इन नीतियों के कारण पेट्रोल पंप संचालकों के साथ-साथ किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर डीलर्स ने 1 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया था।

तेल कंपनियों ने दावों को बताया भ्रामक विवाद बढ़ने के बाद तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने भी अपना पक्ष मजबूती से रखा। कंपनियों ने डीलर्स के आरोपों को भ्रामक और तथ्यों से परे बताया। उनका कहना था कि राज्य में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी प्रकार का संकट नहीं है।

कंपनियों ने मई महीने के बिक्री आंकड़े जारी करते हुए बताया कि राजस्थान में लगभग 61 हजार मीट्रिक टन पेट्रोल और 1.29 लाख मीट्रिक टन डीजल की बिक्री दर्ज की गई है। कंपनियों के अनुसार ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि प्रदेश में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और आपूर्ति व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो रही है।

फिलहाल सामान्य रहेंगे सभी पेट्रोल पंप हड़ताल स्थगित होने के फैसले के बाद प्रदेश भर के सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालित होते रहेंगे। उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की खरीद को लेकर किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है।