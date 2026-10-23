राजस्थान में खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे 4 दोस्तों की मौत; टायर फटते ही खाई में गिरी कार

दौसा जिले के रायसर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-148 पर हुआ। जानकारी के अनुसार, कार में छह दोस्त सवार थे। सभी उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले थे और खाटूश्यामजी मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस घर लौट रहे थे।

दौसा जिले के रायसर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-148 पर हुआ। जानकारी के अनुसार, कार में छह दोस्त सवार थे। सभी उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले थे और खाटूश्यामजी मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस घर लौट रहे थे।

राजस्थान में तेज रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। जयपुर जिले के रायसर में नेशनल हाईवे-148 (दौसा-मनोहरपुर) पर शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में चार दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार का टायर फटने के बाद वाहन बेकाबू हो गया और सड़क किनारे खाई में जा गिरा। हादसे के वक्त कार में छह दोस्त सवार थे। सभी उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले थे और खाटूश्यामजी मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे।

हादसा इतना भीषण था कि चार युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान अतुल, मुकुल, रूपेश और शिवा के रूप में हुई है। वहीं, राहुल और अर्पित गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को निम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।

सुबह 6 बजे हादसा, खाटूश्यामजी से दर्शन कर लौट रहे थे दोस्त पुलिस के अनुसार, हादसा शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे रायसर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-148 पर हुआ। कार में सवार सभी छह युवक खाटूश्यामजी मंदिर में दर्शन करने के बाद आगरा लौट रहे थे। इसी दौरान कार का टायर फट गया और वाहन चालक नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद कार खाई में जा गिरी। हादसे में चार युवकों की जान चली गई, जबकि दो को गंभीर चोटें आईं।

सीओ रामकिशन विश्नोई ने हादसे में चार युवकों की मौत और दो के गंभीर घायल होने की पुष्टि की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जानकारी जुटाई। हादसे के बाद हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ और लंबा जाम लग गया। दुर्घटनाग्रस्त कार को हटाने और यातायात सुचारू कराने के प्रयास किए गए।

राजस्थान में रफ्तार बन रही मौत की वजह रायसर का यह हादसा राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं की गंभीर स्थिति की ओर भी इशारा करता है। परिवहन और पुलिस विभाग के अलग-अलग आंकड़ों के अनुसार, सड़क हादसों के मामले में राजस्थान देशभर में छठे स्थान पर बना हुआ है। प्रदेश में वर्ष 2025 के दौरान कुल 23,820 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें से 15,647 हादसे तेज गति के कारण हुए।

आंकड़ों के मुताबिक, ओवरस्पीडिंग के कारण हुए इन हादसों में करीब 7,600 लोगों की जान चली गई। यानी प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा हिस्सा तेज रफ्तार से जुड़ा हुआ है। कुल दुर्घटनाओं में करीब 63 फीसदी हादसे ओवरस्पीडिंग के कारण हुए।