Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan former mla baljeet yadav mla fund scam relatives account property misuse
राजस्थान: पूर्व विधायक बलजीत यादव पर MLA-फंड घोटाले का आरोप, रिश्तेदारों के खातों में डालकर ₹2.87 करोड़ की हेराफेरी

राजस्थान: पूर्व विधायक बलजीत यादव पर MLA-फंड घोटाले का आरोप, रिश्तेदारों के खातों में डालकर ₹2.87 करोड़ की हेराफेरी

संक्षेप:

राजस्थान में क्रिकेट और बैडमिंटन किट खरीद से जुड़े बहुचर्चित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि बहरोड़ विधानसभा से पूर्व विधायक रहे 

Feb 06, 2026 04:51 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान में क्रिकेट और बैडमिंटन किट खरीद से जुड़े बहुचर्चित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि बहरोड़ विधानसभा से पूर्व विधायक रहे बलजीत यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (MLA-LAD फंड) में करीब 2.87 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। इस राशि को कथित तौर पर रिश्तेदारों और सहयोगियों के खातों में डायवर्ट किया गया, जबकि फंड का एक हिस्सा प्रॉपर्टी खरीदने में भी इस्तेमाल किया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ईडी ने मंगलवार रात अलवर जिले के शाहजहांपुर टोल प्लाजा से पूर्व विधायक बलजीत यादव को हिरासत में लिया। यह कार्रवाई दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्थित NHAI ऑफिस के पास की गई। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए जयपुर स्थित ईडी कार्यालय लाया गया, जहां लंबी पूछताछ के बाद बलजीत यादव को PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने उन्हें तीन दिन की रिमांड पर लिया है।

32 सरकारी स्कूल, 3.72 करोड़ की खरीद और बड़ा खेल

ईडी की जांच के अनुसार, वर्ष 2021-22 में बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र के करीब 32 सरकारी स्कूलों के लिए क्रिकेट और बैडमिंटन किट खरीदी गईं। इन किट्स की खरीद के नाम पर MLA-LAD फंड से 3.72 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की गईं और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ।

ईडी ने इस मामले में दिसंबर 2024 में PMLA एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया कि खेल सामग्री की सप्लाई में घटिया गुणवत्ता का सामान दिया गया और खरीद प्रक्रिया को नियमों के विपरीत अंजाम दिया गया।

9 जगहों पर सर्च, 31 लाख कैश बरामद

ईडी ने 24 जनवरी 2025 को जयपुर, दौसा (राजस्थान) और रेवाड़ी (हरियाणा) में 9 अलग-अलग ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। ये ठिकाने पूर्व विधायक बलजीत यादव, उनके रिश्तेदारों, सहयोगियों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित थे। सर्च के दौरान 31 लाख रुपए नकद, फर्जी दस्तावेज, कई अहम रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए, जिनसे MLA-LAD फंड की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत मिले।

‘मेन मास्टरमाइंड’ थे बलजीत यादव

ईडी अधिकारियों के अनुसार, बहरोड़ विधानसभा से 2018 से 2023 तक विधायक रहे बलजीत यादव इस पूरे घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता (मेन मास्टरमाइंड) थे। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के 32 स्कूलों के लिए खेल सामग्री खरीद की सिफारिश की और अपने सहयोगियों के साथ मिलीभगत कर मेसर्स बालाजी कम्प्लीट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को इस प्रक्रिया में शामिल किया।

जांच में यह भी सामने आया कि मेसर्स सूर्या एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मेसर्स राजपूत स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड और मेसर्स शर्मा स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड जैसी कंपनियां कर्मचारियों और सहयोगियों की आईडी का इस्तेमाल कर बनाई गई थीं। इन कंपनियों को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ट्रेडिंग का कोई पूर्व अनुभव नहीं था।

टेंडर नियम तोड़े, कॉम्पिटिशन रोका

ईडी की रिपोर्ट के अनुसार, इन कंपनियों को अलवर जिला परिषद से एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अप्रूवल दिलवाया गया। प्रतियोगिता को रोकने और इन्हीं कंपनियों को टेंडर देने के लिए तय नियमों का उल्लंघन करते हुए टेंडर जारी किए गए। इसके बाद घटिया क्वालिटी का खेल सामान कैश में खरीदा गया और बढ़ा-चढ़ाकर बनाए गए बिलों को नीमराना पंचायत समिति से मंजूरी दिलाई गई।

रिश्तेदारों के खातों में पैसा, प्रॉपर्टी में निवेश

बैंक अकाउंट एनालिसिस में सामने आया कि MLA-LAD फंड से मिली राशि को बलजीत यादव के रिश्तेदारों और सहयोगियों के खातों में ट्रांसफर किया गया। जांच एजेंसी के अनुसार, फंड का एक हिस्सा उनके नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने में लगाया गया, जिसे बाद में बेचकर कंपनियों को वापस किया गया और अधिकांश रकम कैश में निकाल ली गई।

ईडी का कहना है कि मामले में अभी जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां व खुलासे संभव हैं। यह घोटाला न केवल सरकारी फंड के दुरुपयोग का मामला है, बल्कि शिक्षा और खेल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की गंभीर तस्वीर भी पेश करता है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Enforcement Directorate

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।