राजस्थान में 32 स्कूलों की किट खरीद में ऐसा फंसे पूर्व MLA बलजीत यादव कि 9 महीने जेल में काटने पड़े

जांच में सामने आए आरोपों के मुताबिक, खेल सामग्री की खरीद निर्धारित बाजार कीमत से ढाई से तीन गुना ज्यादा कीमत पर की गई। यानी जिन सामानों को कम कीमत पर खरीदा जा सकता था

बलजीत यादव साल 2018 में बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। उनका कार्यकाल 2018 से 2023 तक रहा।

जयपुर सेंट्रल जेल में बंद बहरोड़ के पूर्व निर्दलीय विधायक बलजीत यादव को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विधायक निधि (MLA-LAD फंड) के 3.72 करोड़ रुपए के कथित दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। जस्टिस रवि चिरानिया की बेंच ने बलजीत यादव को जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं। करीब नौ महीने से जेल में बंद पूर्व विधायक को अब जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बलजीत यादव को 3 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि विधायक रहते हुए उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के लिए खेल सामग्री खरीदने के नाम पर विधायक निधि का दुरुपयोग किया। जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस पूरे खेल में सरकारी खजाने को करीब 3.72 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। आरोप है कि खेल सामग्री बाजार कीमत से ढाई से तीन गुना अधिक दाम पर खरीदी गई थी।

32 सरकारी स्कूलों के लिए खरीदी गई थी खेल सामग्री बलजीत यादव साल 2018 में बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। उनका कार्यकाल 2018 से 2023 तक रहा। इसी दौरान विधानसभा क्षेत्र के 32 सरकारी स्कूलों के लिए बैडमिंटन और क्रिकेट किट खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। आरोप है कि इन किट की खरीद में जमकर गड़बड़ी की गई।

जांच में सामने आए आरोपों के मुताबिक, खेल सामग्री की खरीद निर्धारित बाजार कीमत से ढाई से तीन गुना ज्यादा कीमत पर की गई। यानी जिन सामानों को कम कीमत पर खरीदा जा सकता था, उनके लिए सरकारी खजाने से कई गुना ज्यादा रकम खर्च की गई। इस खरीद प्रक्रिया के जरिए विधायक निधि से 3.72 करोड़ रुपए के कथित घोटाले को अंजाम देने का आरोप है।

फर्जी दस्तावेजों के जरिए टेंडर हासिल करने का आरोप इस मामले में सिर्फ खेल सामग्री की कीमतों को लेकर ही सवाल नहीं उठे, बल्कि टेंडर प्रक्रिया भी जांच के घेरे में आई। आरोप है कि खेल सामग्री की आपूर्ति के लिए टेंडर हासिल करने वाली फर्मों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। इस मामले में बालाजी कम्प्लीट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, सूर्या एंटरप्राइजेज, राजपूत स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेज और शर्मा स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेज के संचालकों को भी आरोपी बनाया गया।

इसके अलावा शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी जांच एजेंसियों के रडार पर आई। एजेंसियों को संदेह था कि सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री की आपूर्ति के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग का पूरा नेटवर्क काम कर रहा था।

पहले ACB ने दर्ज किया केस, फिर ED की एंट्री इस मामले की जांच की शुरुआत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने की थी। एसीबी ने 12 दिसंबर 2024 को बलजीत यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की।