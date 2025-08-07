विदेशी सामान की खरीद की तो खुद भरनी होगी कीमत, राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान

राजस्थान की सियासत में एक बार फिर बयानों की जंग छिड़ गई है। इस बार निशाने पर हैं राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जिन्होंने बुधवार को ऐसा फरमान सुनाया कि सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मच गई।

राजस्थान की सियासत में एक बार फिर बयानों की जंग छिड़ गई है। इस बार निशाने पर हैं राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जिन्होंने बुधवार को ऐसा फरमान सुनाया कि सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मच गई। शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि अब राज्य के शिक्षा विभाग, पंचायती राज और संस्कृत शिक्षा विभागों में विदेशी सामान की खरीद पूरी तरह बैन होगी। मंत्री महोदय इतने पर ही नहीं रुके—बल्कि चेतावनी भी दे डाली कि अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी ने इस आदेश की अवहेलना की, तो उस पर कार्रवाई के साथ-साथ सामान की कीमत भी उससे वसूली जाएगी।

दिलावर का कहना है कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को मजबूती देने की दिशा में है। उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर इस फैसले की जानकारी दी और देशभक्ति का पाठ पढ़ा डाला। मंत्री ने कहा कि भारत में बनी वस्तुएं अब इन तीन विभागों की जरूरतों को पूरा करेंगी, और अगर कोई वस्तु बेहद जरूरी हुई और सिर्फ विदेशों में उपलब्ध हो, तो उसकी खरीद मंत्री स्तर की अनुमति से ही की जा सकेगी।

लेकिन दिलावर का यह देसी प्रेम सिर्फ विभागों तक ही सीमित नहीं रहा। रक्षाबंधन को लेकर भी उन्होंने मोर्चा खोलते हुए लोगों से चीनी राखियों का बहिष्कार करने की अपील की। महिलाओं और बेटियों से उन्होंने आग्रह किया कि वे इस पावन त्योहार पर स्वदेशी राखियों का उपयोग करें, ताकि देश के कारीगरों को भी खुशी और रोजगार मिले।

मदन दिलावर ने तो यहां तक कह दिया कि आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे शेविंग ब्लेड, टूथपेस्ट तक विदेशी हैं और अब वक्त आ गया है कि इन सबका भी त्याग कर देना चाहिए। उनका आरोप है कि कई विदेशी कंपनियां भारत में माल बेचकर पाकिस्तान की मदद कर रही हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन का रवैया इसकी मिसाल है।

अब भला इतना बड़ा फैसला हो और विपक्ष चुप बैठ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मोर्चा खोलते हुए शिक्षा मंत्री को बौद्धिक रूप से बीमार बता दिया। डोटासरा ने सोशल मीडिया पर तीखा हमला बोला और लिखा कि दिलावर को किसी अच्छे अस्पताल में इलाज की जरूरत है।

डोटासरा ने सीधा सवाल किया कि अगर विदेशी सामान का इतना विरोध है, तो मंत्री जी जिस वेबसाइट का ईमेल आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी विदेशी सर्वर पर है—क्या उसे भी बंद करेंगे? और जिस विदेशी कंपनी का मोबाइल फोन वो इस्तेमाल करते हैं, क्या उसे फेंक देंगे?

इस पूरे मसले ने सियासत में 'स्वदेशी बनाम विदेशी' की बहस को फिर से ताजा कर दिया है। एक तरफ मंत्री हैं जो हर चीज को देसी बनाने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सवाल कर रहा है कि क्या इस फैसले की व्यवहारिकता भी कोई मायने रखती है या ये सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है।