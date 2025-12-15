Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
राजस्थान न्यूज़जयपुर
राजस्थान में कोहरे ने रोकी पहियों का रफ्तार, जयपुर-श्रीगंगानगर बस रास्ता भटकी; अगले 5 दिन मौसम रहेगा शुष्क

राजस्थान में सोमवार सुबह मौसम का असर साफ तौर पर देखने को मिला। अलवर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर में घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन और यातायात प्रभावित हुआ।

Dec 15, 2025 11:07 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में सोमवार सुबह मौसम का असर साफ तौर पर देखने को मिला। अलवर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर में घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन और यातायात प्रभावित हुआ। अलवर में सुबह विजिबिलिटी घटकर मात्र 20 मीटर रह गई, जबकि श्रीगंगानगर में यह और भी गंभीर स्थिति में 5 मीटर तक सिमट गई। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और कई स्थानों पर यातायात की रफ्तार बेहद धीमी रही।

कोहरे के कारण एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। जयपुर से श्रीगंगानगर जा रही एक बस रास्ता भटककर सादुलशहर (श्रीगंगानगर) की सड़क पर चली गई। हालांकि चालक की सतर्कता से बस को समय रहते वापस मोड़ लिया गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। स्थानीय प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे के दौरान सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं और अनावश्यक यात्रा से बचें।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ का असर रविवार को कमजोर रहा। इसके चलते बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में हल्के बादल छाए रहे। बादलों की मौजूदगी के कारण कई शहरों में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जबकि उत्तरी हवाएं कमजोर पड़ने से रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई।

पिछले 24 घंटों के दौरान जयपुर, सीकर, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनूं, नागौर, अलवर, अजमेर और बाड़मेर के इलाकों में हल्के बादल छाए रहे। इसके चलते रविवार को इन शहरों में धूप अपेक्षाकृत कमजोर रही। वहीं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में सुबह 10 से 11 बजे तक कोहरे का असर बना रहा।

तापमान की बात करें तो जैसलमेर में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री कम रहा। बाड़मेर में 29.4, जोधपुर में 30.5, बीकानेर में 29, चूरू में 28.3, श्रीगंगानगर में 24.5, उदयपुर में 28 और चित्तौड़गढ़ में 28.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं कोटा में अधिकतम तापमान 26.7, सीकर में 27, पिलानी में 27.6, जयपुर और अजमेर में 26.8 तथा अलवर में 25 डिग्री सेल्सियस रहा।

रात के तापमान में बढ़ोतरी से प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। बादल छाए रहने और उत्तरी हवाओं के कमजोर होने के कारण शेखावाटी अंचल में न्यूनतम तापमान में पिछले दो दिनों में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रविवार को फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 7.5, सीकर में 9, पिलानी में 9.6 और चूरू में 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।

इसके अलावा करौली में न्यूनतम तापमान 7.2, दौसा में 7.8, लूणकरणसर में 6.9, पाली में 9.9, बारां में 8.6, नागौर में 7, जालोर में 8.7, उदयपुर में 9.6, चित्तौड़गढ़ में 9.3, अलवर में 7.5 तथा वनस्थली (टोंक) और भीलवाड़ा में 9-9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने आगामी पांच दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। हालांकि सुबह और रात के समय कोहरे और हल्की ठंड का असर बने रहने की संभावना है।

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें

