कोहरे की चादर में लिपटा राजस्थान,बीकानेर-गंगानगर में विजिबिलिटी 10 मीटर से कम

संक्षेप:

राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर खत्म होते ही बादल तो छंट गए, लेकिन उसके जाते ही ठंड और घने कोहरे ने प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया।

Dec 16, 2025 02:31 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर खत्म होते ही बादल तो छंट गए, लेकिन उसके जाते ही ठंड और घने कोहरे ने प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उत्तर और पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े नजर आए, जहां सुबह-सुबह सड़क पर चलना भी किसी चुनौती से कम नहीं रहा।

मंगलवार की शुरुआत ही कोहरे के साथ हुई। कई इलाकों में विजिबिलिटी इतनी गिर गई कि सामने खड़ी चीज भी साफ नजर नहीं आई। हालात ये रहे कि कुछ जगहों पर दृश्यता 10 मीटर से भी कम दर्ज की गई। खासकर बीकानेर शहर में सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहा और विजिबिलिटी 50 मीटर से नीचे पहुंच गई। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए, वहीं हाईवे पर चलने वालों को खासा सतर्क रहना पड़ा।

श्रीगंगानगर में तो कोहरे का असर देर सुबह साढ़े नौ बजे तक बना रहा। यहां नमी इतनी ज्यादा थी कि कोहरे में बारिश जैसी बूंदें महसूस हुईं। खेतों और खुले इलाकों में सफेद चादर सी बिछी नजर आई। कृषि अनुसंधान केंद्र के मुताबिक यहां न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन ठंडी हवा के कारण ठिठुरन कहीं ज्यादा महसूस हुई।

हल्की लेकिन सर्द हवाओं ने तापमान को और नीचे गिरा दिया। बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, अलवर, भरतपुर और करौली जैसे इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे आम जनजीवन के साथ-साथ यातायात भी प्रभावित हुआ।

शेखावाटी अंचल में ठंड ने खास तौर पर जोर दिखाया। यहां सर्द हवाओं के चलते रात का पारा तेजी से लुढ़का। सोमवार को सीकर जिले का फतेहपुर पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा रिकॉर्ड किया गया, जहां न्यूनतम तापमान महज 5.3 डिग्री सेल्सियस रहा। नागौर में 5.9 डिग्री, लूणकरणसर में 6 डिग्री, दौसा में 6.5 डिग्री और बारां में 7.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। सिरोही में पारा 8.1, चूरू में 8.6 और श्रीगंगानगर में 9.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा।

हालांकि दिन के तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सोमवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जोधपुर में 29.8, जालौर में 29.5, नागौर में 28.8 और दौसा में 28.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। यानी दिन में हल्की गर्माहट और रात में कड़ाके की ठंड ने मौसम को पूरी तरह “डबल गेम” बना दिया।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले एक-दो दिन तापमान तो सामान्य रह सकता है, लेकिन घना कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। आज भी उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में कोहरे का असर देखने को मिलेगा। खासतौर पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में सुबह और देर रात कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली-एनसीआर से सटे पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में भी कोहरे का असर दिख सकता है।

कुल मिलाकर, राजस्थान में सर्दी अब पूरे रंग में नजर आ रही है—दिन में हल्की राहत, तो रात और सुबह कोहरे व ठंड का पूरा कहर। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है।

