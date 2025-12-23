Hindustan Hindi News
कोहरे और शीतलहर से ठिठुरा राजस्थान, 8 डिग्री तक गिरा तापमान; सांस और यातायात दोनों प्रभावित

Dec 23, 2025 09:43 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में सर्दी के साथ-साथ घने कोहरे और बढ़ते वायु प्रदूषण ने आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मंगलवार सुबह भी जैसलमेर, हनुमानगढ़ सहित कई जिले घने कोहरे की चपेट में रहे। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। वहीं, जैसलमेर, जयपुर और भिवाड़ी समेत कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर दर्ज की गई।

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने के साथ शीतलहर चलने की भी आशंका है। उत्तरी हवाओं के कमजोर पड़ने और नमी बढ़ने के कारण कोहरे का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर तापमान और प्रदूषण दोनों पर पड़ रहा है।

सोमवार को घने कोहरे के चलते जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर समेत कुछ शहरों में दिन के तापमान में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। कोहरे का असर दोपहर तक बना रहा, जिससे धूप कमजोर रही और अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया। सोमवार को करौली प्रदेश का सबसे ठंडा दिन रहा, जहां अधिकतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

प्रदेश में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। नवंबर से ही भिवाड़ी की हवा जहरीली बनी हुई है और सर्दी बढ़ने के साथ हालात और बिगड़ गए हैं। मंगलवार सुबह करीब 5 बजे भिवाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 356 दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है। इसी तरह जैसलमेर का AQI भी 350 के करीब रिकॉर्ड हुआ, जो दिल्ली के कई प्रदूषित इलाकों के स्तर के बराबर है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अनुसार, यह स्तर स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है।

भिवाड़ी के अलावा जयपुर, बीकानेर, कोटा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में भी सुबह के समय हवा काफी प्रदूषित रही। इन शहरों में AQI 200 से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएं महसूस हो रही हैं।

पिछले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और झुंझुनूं के अलावा जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा समेत कई शहरों में घना कोहरा छाया रहा। गंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे इलाकों में विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम दर्ज की गई। इसका असर सुबह के समय ट्रैफिक पर पड़ा और वाहन चालकों को खासा सतर्क रहना पड़ा।

कोहरे और कमजोर उत्तरी हवाओं के कारण शेखावाटी क्षेत्र समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखी गई। सीकर के पास फतेहपुर में लंबे समय बाद न्यूनतम तापमान डबल डिजिट में पहुंचते हुए 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। वहीं, सोमवार को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान पाली में 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

मौसम विभाग ने लोगों को सुबह और देर रात के समय सावधानी बरतने, प्रदूषण से बचाव के उपाय अपनाने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।

