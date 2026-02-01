Hindustan Hindi News
राजस्थान में कोहरे के कारण सवारियों से भरी बस पलटी, एक यात्री गंभीर घायल

राजस्थान में कोहरे के कारण सवारियों से भरी बस पलटी, एक यात्री गंभीर घायल

संक्षेप:

राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के असर से रविवार को प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदला रहा। कहीं घना कोहरा तो कहीं बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली। घने कोहरे के कारण भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र में सवारियों से भरी एक बस पलट गई, जिसमें एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। 

Feb 01, 2026 10:40 am IST
राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के असर से रविवार को प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदला रहा। कहीं घना कोहरा तो कहीं बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली। घने कोहरे के कारण भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र में सवारियों से भरी एक बस पलट गई, जिसमें एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, अजमेर और जयपुर सहित कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने रविवार को 13 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है।

घने कोहरे में पलटी बस

भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में रविवार सुबह घना कोहरा हादसे का कारण बन गया। किशनपुरा चौराहे के पास पुष्पा ब्रिक्स के समीप गुजरात के बारडोली से आसींद जा रही एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और पलट गई। बस में करीब 30 यात्री सवार थे। सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम थी, जिससे चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख सका। हादसे में एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आईं। सूचना पर मांडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को बाहर निकालकर घायलों को नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया।

बीकानेर और अलवर में बेहद कम विजिबिलिटी

राज्य के उत्तरी हिस्सों में कोहरे का असर सबसे ज्यादा देखा गया। बीकानेर के लूणकरणसर क्षेत्र में रविवार सुबह 9:45 बजे तक विजिबिलिटी महज 10 मीटर दर्ज की गई। वहीं अलवर में घना कोहरा छाया रहा, जहां दृश्यता घटकर 50 मीटर तक सिमट गई। अलवर का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खेतों और रिहायशी इलाकों में कोहरे की मोटी चादर नजर आई, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई।

कोटा और कोटपूतली में मावठ की बारिश

कोटा शहर में रविवार सुबह से बादल छाए रहे और हल्का कोहरा भी रहा। ग्रामीण इलाकों दीगोद, किशोरपुरा और डूंगरज्या में मावठ की बारिश हुई। बारिश के कारण किसानों में फसलों को लेकर चिंता बनी हुई है, हालांकि कुछ इलाकों में इसे रबी फसलों के लिए लाभकारी भी माना जा रहा है।

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के कोटपूतली क्षेत्र में शनिवार शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर रविवार सुबह तक जारी रहा। यह इस साल की चौथी मावठ मानी जा रही है। बारिश और शीतलहर के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ।

अजमेर-जयपुर में भी बदला मौसम

पिछले 24 घंटे के दौरान उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां सहित कई जिलों में बादल छाए रहे। अजमेर और जयपुर में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। जयपुर के ग्रामीण इलाकों में देर रात हल्की बूंदाबांदी हुई। शनिवार को जयपुर में दिन का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी

पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छाने के बाद प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर, भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर में न्यूनतम तापमान डबल डिजिट में पहुंच गया। सर्द हवाओं की रफ्तार कमजोर होने से गलनभरी सर्दी से कुछ राहत मिली है।

13 जिलों में अलर्ट, फरवरी में बढ़ेगा तापमान

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार रविवार को प्रदेश के 13 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। विभाग ने किसानों और वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग का कहना है कि फरवरी महीने में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रह सकता है। संभावना है कि 14-15 फरवरी यानी दूसरे सप्ताह के बाद प्रदेश में हल्की गर्मी का दौर शुरू हो जाए।

सीकर में मौसम साफ

सीकर में शनिवार रात बादल रहे, लेकिन रविवार सुबह मौसम साफ हो गया और धूप निकल आई। न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि, मौसम विभाग ने यहां 2 फरवरी तक बारिश और 3 फरवरी को घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।

कुल मिलाकर, प्रदेश में फिलहाल मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कहीं कोहरा हादसों का कारण बन रहा है तो कहीं बारिश और ओलावृष्टि किसानों की चिंता बढ़ा रही है। अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना जताई गई है।

