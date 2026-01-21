राजस्थान: घने कोहरे के बीच सीकर में 4 वाहनों की भिड़ंत, 8 घायल

संक्षेप: राजस्थान में सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में बुधवार सुबह भी घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। कोहरे के कारण सीकर जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया।

राजस्थान में सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में बुधवार सुबह भी घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। कोहरे के कारण सीकर जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया। हरसावा गांव के पास सुबह करीब 7:30 बजे लोक परिवहन बस, ट्रक सहित चार वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में कुल 8 लोग घायल हो गए, जिनमें से तीन को गंभीर हालत में सीकर के सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक परिवहन बस जयपुर की ओर जा रही थी। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम थी। इसी दौरान बस चालक सामने चल रहे एक वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था। तभी सामने से आ रहे ट्रक से बस की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस और ट्रक के आगे के हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई।

बस-ट्रक की भिड़ंत के बाद पीछे से आ रही एक जीप भी बस से टकरा गई, जबकि ट्रक के पीछे चल रहा दूसरा ट्रक भी ब्रेक नहीं लगा सका और आगे खड़े ट्रक में जा घुसा। इस तरह देखते ही देखते चार वाहन आपस में टकरा गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में मदद की।

इस दुर्घटना में घायल 8 लोगों में से 5 को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि तीन घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें सीकर के सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती घायलों में से एक की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को नियंत्रित किया और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया, जिसके बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो सका।

शेखावाटी और एनसीआर में घना कोहरा

बुधवार सुबह शेखावाटी अंचल और एनसीआर से जुड़े इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चलाने को मजबूर होना पड़ा।

तापमान में गिरावट, सर्दी बढ़ी

पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के जिलों में घने कोहरे के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को जयपुर, चूरू, पिलानी, सीकर, फतेहपुर, करौली, दौसा और अलवर में न्यूनतम तापमान में कमी आई। जयपुर को छोड़कर अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ। प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका पाली क्षेत्र रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

आज से बदलेगा मौसम, आंधी-बारिश की संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, राजस्थान में आज से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के सक्रिय होने से 22 जनवरी को प्रदेश के 6 जिलों और 23 जनवरी को 10 जिलों में आंधी और बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है।

मौसम विभाग ने बताया कि इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में देखने को मिल सकता है। वहीं पहले दिन जोधपुर संभाग के कुछ जिलों में भी इसका प्रभाव रहेगा। आंधी-बारिश के कारण दिन के तापमान में गिरावट और सर्दी में बढ़ोतरी हो सकती है।

