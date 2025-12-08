राजस्थान में हवाई सफर मुश्किल! 20 फ्लाइट रद्द,दिल्ली-मुंबई रूट पर स्पेशल ट्रेनें चलाईं
इंडिगो एयरलाइंस की लगातार रद्द हो रही फ्लाइट्स के बाद यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को जयपुर, उदयपुर और जोधपुर एयरपोर्ट पर कुल 19 फ्लाइट्स रद्द हुईं।
जानकारी के अनुसार, जयपुर एयरपोर्ट पर 1 से 8 दिसंबर के बीच 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। उदयपुर में पिछले चार दिनों (5 से 8 दिसंबर) में 28 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। सोमवार को ही जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की 10 और जोधपुर एयरपोर्ट पर 6 फ्लाइट्स रद्द हुईं।
इंडिगो ने दिल्ली-उदयपुर और उदयपुर-दिल्ली रूट पर चलने वाली सभी फ्लाइट्स को 8 से 14 दिसंबर तक के लिए कैंसिल किया है। इनमें से आज 3 फ्लाइट्स रद्द की गईं। यात्रियों का कहना है कि उन्हें घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा और कई यात्रियों को मजबूरन नई या महंगी फ्लाइट बुक करनी पड़ी।
सोशल मीडिया पर यात्रियों ने एयरलाइंस पर समय पर अपडेट न देने और खराब ग्राहक सेवा का आरोप लगाया। कई यात्रियों ने कहा कि नोटिफिकेशन देर से मिला, जिससे वे नए विकल्प तलाश भी नहीं सके। एयरलाइन अधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा कि फ्लाइट संचालन से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों, क्रू की कमी और ऑपरेशनल समस्याओं के चलते यह फैसला लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि स्थिति को जल्द सामान्य किया जाएगा।
एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले वे अपनी फ्लाइट की स्थिति एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट या कस्टमर केयर से जरूर कन्फर्म कर लें।
फ्लाइट्स रद्द होने के बाद बढ़ी यात्री संख्या को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली-मुंबई और अन्य रूटों पर स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकिरण ने बताया कि स्पेशल ट्रेनों में एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल कोच बढ़ाए गए हैं, ताकि यात्रियों को सीट के लिए परेशानी न हो।
अजमेर से बांद्रा टर्मिनस के लिए स्पेशल ट्रेन (09603) सोमवार शाम 6:45 बजे मदार (अजमेर) से रवाना होगी, जो मंगलवार दोपहर 4:30 बजे बांद्रा पहुंचेगी। 22 कोच वाली इस ट्रेन में सेकेंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, स्लीपर और जनरल कोच शामिल हैं। वापसी में ट्रेन (09604) मंगलवार शाम 7:25 बजे बांद्रा से रवाना होकर बुधवार दोपहर 3:10 बजे दुर्गापुरा पहुंचेगी।
(09001/09002) 9 से 30 दिसंबर तक चलाई जाएगी। यह ट्रेन हर मंगलवार और शुक्रवार को मुंबई सेंट्रल से, जबकि बुधवार और शनिवार को भिवानी से चलेगी। ट्रेन रास्ते में वडोदरा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर, अलवर और रेवाड़ी जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी।
(09003/09004) 8 से 29 दिसंबर तक चलेगी। यह ट्रेन मंगलवार और शुक्रवार को छोड़कर रोज चलेगी और 32 यात्राएं पूरी करेगी।
दुर्गापुरा-बांद्रा सुपरफास्ट स्पेशल (09729/09730) 7 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। इसमें फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर और जनरल कोच लगाए गए हैं।
