जानें कौन है राजस्थान के वो 5 मुख्य अफसरों की टीम जिन्होंने बजट किया तैयार

संक्षेप: राजस्थान में इस साल का बजट बुधवार सुबह 11 बजे उपमुख्यमंत्री (वित्त) दीया कुमारी द्वारा राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। मंगलवार को इसे अंतिम रूप दिया गया, और इस बार बजट तैयार करने की प्रक्रिया में वित्त विभाग के पांच अधिकारियों की प्रमुख भूमिका रही।

राजस्थान में इस साल का बजट बुधवार सुबह 11 बजे उपमुख्यमंत्री (वित्त) दीया कुमारी द्वारा राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। मंगलवार को इसे अंतिम रूप दिया गया, और इस बार बजट तैयार करने की प्रक्रिया में वित्त विभाग के पांच अधिकारियों की प्रमुख भूमिका रही। इन पांच अफसरों की टीम ने करीब छह महीने तक विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों, राजस्व संभावनाओं और व्यय संबंधी मांगों का अध्ययन किया और बजट का मसौदा तैयार किया।

राजस्थान बजट 2026-27 के लिए जिम्मेदार ये पांच अधिकारी हैं: 1. वैभव गालरिया – प्रमुख वित्त सचिव 2. टीना सोनी – वित्त (व्यय) सचिव 3. राजन विशाल – वित्त (बजट) सचिव 4. कुमार पाल गौतम – वित्त (राजस्व) सचिव 5. बृजेश किशोर शर्मा – वित्त (बजट) निदेशक प्रमुख वित्त सचिव वैभव गालरिया की भूमिका वैभव गालरिया ने पहली बार बजट प्रक्रिया का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में बजट का मसौदा तैयार हुआ और विभिन्न प्रावधानों को अंतिम रूप दिया गया। गालरिया ने सुनिश्चित किया कि वित्तीय अनुशासन और विकास की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बना रहे। उनका यह पहला अनुभव होने के बावजूद बजट तैयार करने की प्रक्रिया में उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई।

व्यय और बजट प्रावधानों की समीक्षा टीना सोनी, वित्त (व्यय) सचिव के लिए भी यह पहला बजट अनुभव रहा। उन्होंने विभागों द्वारा भेजी गई व्यय मांगों का परीक्षण किया और यह आकलन किया कि कौन-सी मांगें व्यावहारिक हैं और किन्हें पूरा किया जा सकता है। उनके विश्लेषण ने बजट के व्यय प्रावधानों की सटीकता और व्यावहारिकता सुनिश्चित की।

वित्त (बजट) सचिव राजन विशाल ने भी पहली बार बजट प्रक्रिया में भाग लिया। उन्होंने बजट प्रावधानों का विश्लेषण किया और विभिन्न योजनाओं के लिए जरूरी वित्तीय समीक्षाओं में योगदान दिया। उनका दृष्टिकोण बजट के मसौदे को और मजबूत बनाने में अहम रहा।

राजस्व आकलन और वित्तीय प्रबंधन कुमार पाल गौतम, वित्त (राजस्व) सचिव का यह दूसरा बजट अनुभव है। उन्होंने विभिन्न कर, शुल्क और सेस से संभावित आय का आकलन किया और राजस्व प्रावधानों की रूपरेखा तैयार की। उनका काम यह सुनिश्चित करना था कि राज्य की आय और व्यय के बीच संतुलन बना रहे और वित्तीय संसाधनों का सही इस्तेमाल हो।

वहीं, बृजेश किशोर शर्मा, वित्त (बजट) निदेशक का यह छठा बजट अनुभव है। उन्होंने प्रस्तावित प्रावधानों को आकार देने, राजस्व और ऋण सहित वित्तीय प्रबंधन की जरूरतों का परीक्षण करने में अहम भूमिका निभाई। उनकी गहन समीक्षा और अनुभव ने बजट को व्यापक दृष्टिकोण से तैयार करने में मदद की।

बजट पेश करने की प्रक्रिया दीया कुमारी द्वारा विधानसभा में बजट पेश करने के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, जिसमें सदन की कार्यवाही पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद तीन दिन तक बजट पर बहस चलेगी और चौथे दिन वित्त मंत्री जवाब देंगी। इसके बाद आठ दिनों तक अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और नौवें दिन बजट पारित होने की संभावना है। सरकार ने योजना बनाई है कि सत्र 27-28 फरवरी तक संचालित रहेगा।