जानें कौन है राजस्थान के वो 5 मुख्य अफसरों की टीम जिन्होंने बजट किया तैयार
राजस्थान में इस साल का बजट बुधवार सुबह 11 बजे उपमुख्यमंत्री (वित्त) दीया कुमारी द्वारा राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। मंगलवार को इसे अंतिम रूप दिया गया, और इस बार बजट तैयार करने की प्रक्रिया में वित्त विभाग के पांच अधिकारियों की प्रमुख भूमिका रही। इन पांच अफसरों की टीम ने करीब छह महीने तक विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों, राजस्व संभावनाओं और व्यय संबंधी मांगों का अध्ययन किया और बजट का मसौदा तैयार किया।
राजस्थान बजट 2026-27 के लिए जिम्मेदार ये पांच अधिकारी हैं:
1. वैभव गालरिया – प्रमुख वित्त सचिव
2. टीना सोनी – वित्त (व्यय) सचिव
3. राजन विशाल – वित्त (बजट) सचिव
4. कुमार पाल गौतम – वित्त (राजस्व) सचिव
5. बृजेश किशोर शर्मा – वित्त (बजट) निदेशक
प्रमुख वित्त सचिव वैभव गालरिया की भूमिका
वैभव गालरिया ने पहली बार बजट प्रक्रिया का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में बजट का मसौदा तैयार हुआ और विभिन्न प्रावधानों को अंतिम रूप दिया गया। गालरिया ने सुनिश्चित किया कि वित्तीय अनुशासन और विकास की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बना रहे। उनका यह पहला अनुभव होने के बावजूद बजट तैयार करने की प्रक्रिया में उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई।
व्यय और बजट प्रावधानों की समीक्षा
टीना सोनी, वित्त (व्यय) सचिव के लिए भी यह पहला बजट अनुभव रहा। उन्होंने विभागों द्वारा भेजी गई व्यय मांगों का परीक्षण किया और यह आकलन किया कि कौन-सी मांगें व्यावहारिक हैं और किन्हें पूरा किया जा सकता है। उनके विश्लेषण ने बजट के व्यय प्रावधानों की सटीकता और व्यावहारिकता सुनिश्चित की।
वित्त (बजट) सचिव राजन विशाल ने भी पहली बार बजट प्रक्रिया में भाग लिया। उन्होंने बजट प्रावधानों का विश्लेषण किया और विभिन्न योजनाओं के लिए जरूरी वित्तीय समीक्षाओं में योगदान दिया। उनका दृष्टिकोण बजट के मसौदे को और मजबूत बनाने में अहम रहा।
राजस्व आकलन और वित्तीय प्रबंधन
कुमार पाल गौतम, वित्त (राजस्व) सचिव का यह दूसरा बजट अनुभव है। उन्होंने विभिन्न कर, शुल्क और सेस से संभावित आय का आकलन किया और राजस्व प्रावधानों की रूपरेखा तैयार की। उनका काम यह सुनिश्चित करना था कि राज्य की आय और व्यय के बीच संतुलन बना रहे और वित्तीय संसाधनों का सही इस्तेमाल हो।
वहीं, बृजेश किशोर शर्मा, वित्त (बजट) निदेशक का यह छठा बजट अनुभव है। उन्होंने प्रस्तावित प्रावधानों को आकार देने, राजस्व और ऋण सहित वित्तीय प्रबंधन की जरूरतों का परीक्षण करने में अहम भूमिका निभाई। उनकी गहन समीक्षा और अनुभव ने बजट को व्यापक दृष्टिकोण से तैयार करने में मदद की।
बजट पेश करने की प्रक्रिया
दीया कुमारी द्वारा विधानसभा में बजट पेश करने के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, जिसमें सदन की कार्यवाही पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद तीन दिन तक बजट पर बहस चलेगी और चौथे दिन वित्त मंत्री जवाब देंगी। इसके बाद आठ दिनों तक अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और नौवें दिन बजट पारित होने की संभावना है। सरकार ने योजना बनाई है कि सत्र 27-28 फरवरी तक संचालित रहेगा।
निष्कर्ष
राजस्थान बजट 2026-27 को तैयार करने की प्रक्रिया में गहन समीक्षा और वित्तीय अनुशासन का ध्यान रखा गया। पांच मुख्य अफसरों की टीम ने मिलकर विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों, राजस्व संभावनाओं और व्यय मांगों का विश्लेषण किया। तीन अधिकारियों के लिए यह पहला बजट अनुभव था, जबकि दो अनुभवी अफसरों ने वित्तीय प्रबंधन और बजट प्रावधानों के परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
