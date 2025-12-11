राजस्थान: पूर्व विधायक के चचेरे भाई का पुलिस ने निकाला जुलूस; जानिए 4 साल पुराना फायरिंग मामला फिर सुर्खियों में क्यों

संक्षेप: डीग जिले के नगर विधानसभा क्षेत्र में बुधवार का दिन बिल्कुल फ़िल्मी अंदाज़ में बीता। करीब चार साल पहले स्वागत रैली में हुई हर्ष फायरिंग का मामला अचानक तेज़ हुआ

डीग जिले के नगर विधानसभा क्षेत्र में बुधवार का दिन बिल्कुल फ़िल्मी अंदाज़ में बीता। करीब चार साल पहले स्वागत रैली में हुई हर्ष फायरिंग का मामला अचानक तेज़ हुआ और पुलिस ने पूर्व विधायक वाजिब अली के चचेरे भाई इंजमाम को गिरफ्तार कर थाने से घटना स्थल तक पैदल जुलूस निकाल दिया। भीड़भाड़ वाले रास्तों पर पुलिस की यह पैदल कार्रवाई पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी रही।

यह मामला 26 मार्च 2022 का है। तत्कालीन विधायक और आज कांग्रेस नेता वाजिब अली की नगर में भव्य स्वागत रैली निकाली जा रही थी। भीड़, बैनर, नारे इसी माहौल में अचानक एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दो युवक हवा में हथियार लहराते और फायर करते दिखे। जांच हुई तो दोनों की पहचान इंजमाम और अज्जी के रूप में हुई। दोनों पर आरोप था कि वे रैली की भीड़ में दहशत फैलाने के इरादे से हर्ष फायरिंग कर रहे थे। FIR भी दर्ज हुई, लेकिन दोनों तब से फरार चल रहे थे।

मंगलवार को सीकरी थाना पुलिस इलाके में गश्त पर थी तभी मुखबिर की सूचना मिली “इंजमाम इलाक़े में घूम रहा है”। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। DSP मनोज गुप्ता ने पुष्टि करते हुए बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बड़ा खुलासा किया

“जिस हथियार से उसने फायरिंग की थी, वह पूर्व विधायक वाजिब अली का था।”

यहीं से मामला और गर्म हो गया।

बुधवार सुबह पुलिस ने इंजमाम को थाने से निकाला और पूरे रास्ते पैरों से ही चलाते हुए पहले घटनास्थल और फिर वाजिब अली के घर तक ले गई। पुलिस की यह पैदल रैली पूरे नगर में चर्चा का केंद्र बनी रही लोग मोबाइल निकाले, कई जगह भीड़ उमड़ी और पुलिस की सख्ती साफ झलकती रही।

पूर्व विधायक के घर पहुंचने पर पुलिस ने पूरे घर में हथियार की तलाश की। अलमारियों से लेकर स्टोर तक हर कोना खंगाला गया, पर हथियार नहीं मिला। पुलिस ने मौके पर साफ किया कि तलाशी की कार्रवाई इंजमाम के बयान पर की गई है।

पुलिस का कहना है कि इंजमाम से पूछताछ जारी है। वह हथियार के बारे में लगातार नए-नए बयान दे रहा है, इसलिए उसकी लोकेशन और कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। उसका साथी अज्जी अब भी फरार है।

DSP गुप्ता के अनुसार“दोनों ने उस रैली में हथियार लहराकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, इसलिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है।”

वाजिब अली की राजनीतिक यात्रा भी उतनी ही रोचक है।

• 2018 में बसपा से विधायक बने

• अगले ही साल कांग्रेस में शामिल हो गए

• 2023 का चुनाव बीजेपी के जवाहर सिंह बेढम से हार गए

इसी चुनावी हलचल और राजनीतिक उठापटक के बीच यह फायरिंग केस कहीं दब गया था। लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद फिर से नगर की राजनीति में हलचल बढ़ गई है।

चार साल पुरानी एक फायरिंग… और आज पुलिस का पैदल जुलूस, पूर्व विधायक का घर, तलाशी अभियान सब मिलकर नगर में फिर से राजनीतिक गर्मी बढ़ा रहे हैं।

मामला अब सिर्फ फायरिंग का नहीं रहा, बल्कि हथियार किसका था, किसने दिया, और क्यों दिया, इन सवालों ने नए सिरे से विवाद खड़ा कर दिया है।