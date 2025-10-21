आतिशबाजी की चकाचौंध में खो गया ऑक्सीजन! राजस्थान के 18 शहरों में AQI खतरे के पार

संक्षेप: दिवाली की रोशनी अब धुएं में धुंधला चुकी है। रोशनी, रौनक और रंगीन आतिशबाजी के बीच राजस्थान की हवा में ऐसा ज़हर घुला कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। रात को आसमान में चमकती फुलझड़ियां, अब सुबह की धुंध में तब्दील हो चुकी हैं।

दिवाली की रोशनी अब धुएं में धुंधला चुकी है। रोशनी, रौनक और रंगीन आतिशबाजी के बीच राजस्थान की हवा में ऐसा ज़हर घुला कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। रात को आसमान में चमकती फुलझड़ियां, अब सुबह की धुंध में तब्दील हो चुकी हैं। राज्यभर में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा पार कर गया है—और जयपुर, भिवाड़ी जैसे शहर इस बार ‘गैस चेंबर’ बन गए हैं।

राजधानी जयपुर में दिवाली की रात के बाद हवा में ज़हर का असर सबसे ज्यादा दिखा। शहर के चार प्रमुख मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ने 200 का आंकड़ा पार कर दिया।

सीतापुरा में AQI 265, शास्त्री नगर में 268, आदर्श नगर में 243 और पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में 245 तक पहुंच गया। यह सभी आंकड़े ‘खराब’ से ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आते हैं।

नाहरगढ़ की पहाड़ियां धुंध में लिपटी नजर आईं, मानो शहर ने खुद को धुएं की चादर से ढक लिया हो। मुरलीपुरा (175) और मानसरोवर (191) में भी हाल कुछ बेहतर नहीं रहा।

सिर्फ जयपुर ही नहीं, बल्कि पूरा राजस्थान दिवाली के बाद सांसों के संकट से जूझ रहा है। राज्य के 18 शहरों की हवा खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण भिवाड़ी में दर्ज हुआ, जहां AQI 306 तक पहुंच गया—जो ‘रेड अलर्ट’ ज़ोन माना जाता है।

धौलपुर (266), सीकर (241), झुंझुनू (239), श्रीगंगानगर (236), हनुमानगढ़ (229), टोंक (229), बीकानेर (222), कोटा (222), जालोर (221), जयपुर (219), भीलवाड़ा (214), चूरू (215), करौली (215), पाली (205), दौसा (205), अजमेर (206) और उदयपुर (210)—लगभग हर कोने में हवा जहरीली हो चुकी है।

मौसम विशेषज्ञों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक, ठंडी हवाएं और नमी हवा में मौजूद धूल व धुएं के कणों को नीचे रोक रही हैं। इससे प्रदूषण अगले दो दिनों तक और बढ़ सकता है।

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नागरिकों से अपील की है कि सुबह के समय टहलने या बाहर निकलने से बचें और मास्क पहनना न भूलें। जिन लोगों को अस्थमा, सर्दी-खांसी या हार्ट की समस्या है, उनके लिए ये दिन खतरनाक साबित हो सकते हैं।

दिवाली की रात का उत्साह सुबह की सिहरन में बदल गया है। लोगों ने जहां रातभर आसमान को रौशन किया, वहीं अगली सुबह उसी आसमान से सूरज झांकता तक नहीं दिखा। जयपुर, सीकर, और बीकानेर जैसे शहरों में दृश्यता भी कम हो गई है।

डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक ऐसी हवा में रहने से आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं।

प्रदूषण बोर्ड की सलाह साफ है—“दिवाली मनाइए, पर ज़िंदगी का दीया बुझने मत दीजिए।”

बाहर निकलते वक्त मास्क लगाएं, सुबह-सुबह एक्सरसाइज से बचें और बच्चों व बुजुर्गों को प्रदूषित हवा से दूर रखें। घरों में पौधे लगाना, एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल और पानी का छिड़काव प्रदूषण कम करने में मददगार हो सकता है।